Accedemos a la declaración íntegra de Piqué ante la jueza: no ve conflicto de intereses y asegura que Rubiales no es su amigo

Piqué se rompe ante la jueza de la Supercopa y declara que el acuerdo con Arabia fue "verbal" y "entre caballeros". El exjugador del Barcelona ha negado ante la jueza haber pagado al expresidente de la Federación de Fútbol Luis Rubiales por el contrato que llevó la Supercopa a Arabia Saudí, del que se ha mostrado orgulloso, y, visiblemente emocionado, ha denunciado el daño reputacional sufrido por esta causa judicial.

laSexta ha accedido a la declaración íntegra de Piqué ante la jueza, donde ha reconocido, entre otras cosas, que no cree que hubiera conflicto de intereses a pesar de negociar la Supercopa cuando aun era jugador de uno de los equipos que compiten. Es más, el propio exjugador ha afirmado ante la jueza que en ningún momento nadie le comunicó que pudiera haber un conflicto de intereses y que tenían relación con organizaciones encargadas de organizar eventos deportivos en los que Piqué había participado.

En cuanto a su relación con Rubiales, Piqué ha asegurado que Rubiales no es su amigo. Es más, ha apuntado que conoce a Rubiales del futbol porque jugó contra él con 19 años y luego le conoció como presidente de la Federación. Y no solo a Rubiales, sino que conoce a González Cueto -relacionado con el caso- le conoce muy poco, solo de la negociación de la supercopa. Por lo tanto, ha afirmado que les conoce profesionalmente y que no son amigos.

Por otro lado, también ha declarado que Rubiales quería invertir en Oriente Medio y que recuerda reunirse con él, pero que no le habló en ningún momento de hoteles en Arabia. Además, ha asegurado que no conoce a la sociedad Gruconsa ni Dismatec, que no conoce a Francisco Javier Martín Alcaide y que no le suena un proyecto en Arabia llamado estadio siete estrellas. Que antes del contrato cerrado con la RFEF y Sela ha hecho contratos similares, como ejemplo de el de Grifols y la Uefa para el futbol femenino, aunque ese fue mucho más fácil.

Además, ha detallado que fue el extenista Fernando Soler el que puso al exfutbolista y su empresa Kosmos en contacto con Sela, con la que trabajaba previamente. Ahora empresario, pues según Piqué fue contratado por su empresa en 2018, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo menciona en uno de sus informes como partícipe en esas negociaciones para que el campeonato futbolístico se celebrará en el país arábigo. Eso sí, ha contado que también se valoró hacerlo en otros países como Marruecos, Rusia o China.

En esa línea, un Piqué muy tranquilo ante la jueza ha relatado que desarrolló su trabajo e hizo las gestiones necesarias. Incluso, apunta a estar orgulloso del trabajo realizado. Asimismo, argumenta que fue en el momento de cristalizarse el contrato cuando pidió el dinero, así como que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lo plasmara en la clausula.

Piqué explica los pormenores de las negociaciones

Al explicar los pormenores de las negociaciones, Piqué ha relatado que fue un trabajador de Kosmos -a quien sí ha dicho que pagó por su gestión- quien le mostró el interés de Sela y organizó una reunión en enero de 2019 con dos ejecutivos saudíes, como consta en la cadena de correos que aportó a la causa.

Tras reunirse con los ejecutivos, llegaron a ese "pacto entre caballeros" y comenzaron las conversaciones con Rubiales y la Federación hasta que finalmente se firmó el contrato, en septiembre de 2019. Ha explicado también que desde la Federación le dijeron que si Sela no traía una oferta, barajarían otras opciones de otros países, entre los que ha mencionado Rusia y China, aunque ha dicho no recordarlo, añaden las fuentes. Y ha admitido que, en un primer momento, Sela ofreció 28,5 millones y después, tras haberse roto momentáneamente las relaciones, pasó a 40.

Si en algún momento, en una rueda de prensa, insinuó que tenía un encargo de la Federación, fue un error y lo rectificó en ese mismo momento. En relación a la comisión de 4 millones anuales, ha explicado que se firmó el mismo día del contrato de la Supercopa entre la RFEF y Sela, como es habitual, y ha defendido que suele ser el tipo de comisión que se pacta para los intermediarios, del 10 %.