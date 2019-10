La familia Franco está intentando retrasar la exhumación del dictador del Valle de los Caídos y este jueves ha pedido al Tribunal Supremo una aclaración de la sentencia donde avala el decreto del Gobierno y asegura que las obras para levantar la lápida no requieren de licencia municipal.

Recuerdan a laSexta que hay tres procedimientos con medidas cautelares de paralización. Son los recursos que presentaron los monjes benedictinos, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Tres recursos que desde el Supremo anticipan que se resolverán en el mismo sentido de la sentencia.

Fuentes del Alto Tribunal insisten a laSexta en que la sentencia es completamente ejecutable. Además, la Abogacía del Estado ha pedido que se levanten las medidas cautelares y ha solicitado al juez José Yusty Bastarreche que archive la causa que mantiene paralizada la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Desde el Gobierno sostienen que tiene que hacerlo tras la sentencia del Tribunal Supremo

Piden al juez Yusty el archivo tras la sentencia del Supremo que dice que la obra no reviste problemas de seguridad.

Sin embargo, fuentes jurídicas a laSexta aseguran que el magistrado va a pedir un informe a las partes (en este caso, la familia Franco) antes de tomar una decisión, antes de decidir si mantiene o no las medidas cautelares. Pero su argumentación debería quedar sin efecto tras la decisión del Supremo.

El juez consultará antes a la familia

En febrero, Yusty aceptó las medidas cautelarísimas contra el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación a la licencia para levantar la losa de la tumba y proceder al traslado de los restos mortales. Yusty aludió en su auto que las obras no eran seguras.

Este magistrado meses antes se había pronunciado en un artículo en contra del Gobierno por querer "revivir todos los hechos que llevaron a la Patria a aquellos momentos difíciles". Ante ello, la Abogacía del Estado planteó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un incidente de recusación para apartar al juez del procedimiento. Finalmente, el Alto Tribunal madrileño no dio salida a la recusación y acordó el pasado junio mantener al juez.

El magistrado tiene paralizada la exhumación atendiendo a un requerimiento de la familia Franco.

El Supremo, en su sentencia del lunes, avaló el acuerdo del Gobierno para exhumar al dictador e hizo especial mención a las operaciones para su traslado. Afirma que las obras, consistentes en levantar una losa, extraer los restos y reponer el solado original revirtiendo así el pavimento de la basílica a su estado anterior a 1975, no concurren especiales problemas de seguridad ni tampoco riesgo de daños a los elementos ornamentales que no puedan ser restaurados, en el caso de que llegaran a producirse.

La fecha, aún pendiente

La intención del Gobierno es exhumar a Franco antes del inicio de la campaña electoral, antes del 1 de noviembre; sin embargo, la fecha se aplazará una semana más porque, según ha podido saber laSexta, en principio el Consejo de Ministros no la aprobará este viernes. Fuentes de Moncloa dicen que no tienen todavía preparado el acuerdo político. Por ello, la reunión de subsecretarios en la que se decide lo que va al Consejo, no se ha dado el visto bueno a este asunto.