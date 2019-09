El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que impugnaba la exhumación de Franco del Valle de los Caídos aprobada en Consejo de Ministros. Además rechaza que los restos del dictador sean trasladados a la cripta que posee la familia en la Almudena. El Supremo concede a los nietos de Franco 15 días hábiles para indicar un lugar alternativo.

Además, si la familia no indica otro lugar para exhumar al dictador sus restos serán inhumados en el Cementerio de El Pardo. La sentencia no encuentra razones para dudar de la constitucionalidad del Decreto Ley aprobado por el Gobierno y justifica el carácter de urgencia y necesidad que tiene el sacar a Franco del Valle de los caídos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal añade en su sentencia que la exhumación no lesiona los derechos de los familiares, como es el de elegir el destino de los restos, ya que no se trata de un derecho absoluto y "puede ser limitado por razones de interés público" como las que concurren en este caso.

En cuanto a las obras de exhumación, el Supremo marca el camino al juez de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que dejó en suspenso la licencia de obras al señalar que no se infringe la legalidad urbanística porque no el proyecto presentado por Patrimonio Nacional. Explica que no es obra mayor ni contradice normas subsidiarias del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que ha informado favorablemente de la exhumación.