Mariano Cejas ha concedido una entrevista al Diario de Avisos en el que ha desvelado que deja la formación naranja por disconformidad con la actual dirección y el cambio de discurso de Ciudadanos alejándose del "centro".

El excoordinador en Canarias de Cs defiende que ahora son "la marca blanca del PP": "Me afilié a un partido de centro y ahora mismo no es un partido de centro. De hecho, en estos momentos somos la marca blanca del PP. Inicialmente me afilié a un partido que luchaba, sobre todo, contra los nacionalismos y contra eso que llevábamos aquí hablando durante tantos años en Canarias, que es Coalición Canaria. Y ya no se lucha por lo mismo".

Mariano Cejas abandona Ciudadanos con unas duras declaraciones, y arremetiendo contra la diputada Melisa Rodríguez y dos personas que formaron parte del comité regional de pactos, Vidina Espino y Teresa Berástegui.

El excoordinador critica que Ciudadanos se presente como regenerador y pacte con Coalición Canarias: "Ese discurso de vamos a abrir ventanas y luego, cuando se abren, anunciar delante de la prensa expedientes de expulsión dice bastante de la catadura moral de algunos personajes", denuncia el político.

"El partido en Canarias ha renegado de sus principios ideológicos sin rubor alguno y sin que nadie desde arriba haya mostrado la más mínima vergüenza en sofocar este incendio. Se ha penalizado y se ha hecho escarnio de aquellos que han defendido la idea primigenia que hizo de la regeneración el mascarón de proa del partido en las Islas", asegura Cejas.