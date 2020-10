Continúa la polémica entre socialistas y 'populares' debido a la moción de censura registrada por Vox. El secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, considera que "el PP ha optado por comportarse como un partido antisistema" y ha tachado la propuesta de Vox de "ajuste de cuentas".

"Esta semana no se dará una moción de censura al uso es un ajuste de cuentas entre la derecha y la extrema derecha. Ningún partido en Europa tendría dudas porque la ultraderecha es un virus", ha apuntado en su rueda de prensa.

También ha arremetido contra la formación de Pablo Casado, acusándola de "comportarse como un partido antisistema" e incumplir "los consensos básicos". Respecto a su postura ante la moción, Ábalos considera que es "igual de grave votar 'sí' o 'abstención'".

Y es que el PP no ha indicado si votará a en contra u optara por una abstención, sino que lo único que descartan es votar a favor. "No pueden ser indiferentes porque una moción de censura no es solo el ejercicio de la crítica, sino que da una alternativa de gobierno", ha añadido el ministros de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

"No hemos hablado de la moción porque es un tema que no me importa nada. Nuestra posición está marcada desde el día que se anunció y el PP no va a perder el tiempo en estrategias condenadas al fracaso", ha señalado Pablo Casado en una comparecencia ante los medios.

Previsiblemente, la propuesta registrada por el partido de extrema derecha no saldrá adelante porque solo cuenta, por el momento, con el apoyo de los diputados de Vox. Si bien, Iván Espinosa de los Monteros ha asegurado en una entrevista en 'TVE' que "hay gente en casi todos los partidos que quiere votar a favor, pero no se atreve".

"Esperamos que tomen nota para la renovación del CGPJ"

José Luis Ábalos ha relacionado la moción de censura con la postura del Partido Popular respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El socialista considera que Casado debería "tomar nota" y ver que debe "distanciarse de la ultraderecha".

En este sentido, ha llamado a retomar las negociaciones pero siempre con Unidas Podemos sentada en la mesa de debate. "Me gustaría pensar que moderarán su actitud para negociar la renovación de los órganos institucionales, entre ellos el CGPJ. Estamos abierto, pero dentro del respeto a la formaciones que componen el Gobierno", ha sentenciado.