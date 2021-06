El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Abalos, se ha mostrado muy crítico con el PP por no abrir expediente a María Dolores de Cospedal tras su imputación en el 'Caso Kitchen', y ha pedido a Pablo Casado que dé explicaciones sobre por qué no lo ha hecho.

"¿Cuánto deben? ¿Cuál es el acuerdo con la señora Cospedal? ¿Qué información tiene tan sensible para que la proteja? ¿Y el señor López del Hierro cuánta información tiene?", se ha preguntado, al tiempo que ha comentado: "Igual Bárcenas se queda en miniatura"

Además, Ábalos ha destacado que van a tomar decisiones en Cataluña "inspirados en los valores de la Constitución" y "con respeto a la legalidad": "Me llama la atención que se nos acuse de ilegales, de no respetar la Constitución, un partido que ahora mismo no sabe qué hacer con la imputación de María Dolores de Cospedal", ha manifestado, en referencia al PP.

En referencia al 'Caso Kitchen', el ministro ha subrayado que es "un caso siniestro que habilita o inhabilita a alguien a gobernar". "Aquí estamos claramente en un ataque al Estado de Derecho, profundo, porque se utilizan fuerzas policiales en una tarea parapolicial, que intenta obstruir la acción del Estado de Derecho", ha advertido.

Volviendo al tema de Cataluña, Iceta ha asegurado que los "desafíos del independentismo" se produjeron durante el Gobierno de Mariano Rajoy. "Con el Gobierno del PP se produjo el referéndum ilegal y la declaración de independencia. Eso era el resultado de la ausencia de política, de la indolencia, de la época de la hamaca y del puro, de pusilánimes", ha sentenciado.

Así lo ha manifestado este domingo el ministro durante su participación en un acto del PSOE en Valencia para celebrar los tres años de Gobierno progresista en España. En concreto, Ábalos ha dicho que con el Gobierno del Partido Popular, en una situación "de debilidad", se producen "los desafíos del independentismo", como el referéndum ilegal o la declaración de independencia, pero ha remarcado que en ese momento el PSOE "volvió a estar a la altura por España y por el Estado de Derecho".

En la misma línea, ha afirmado que tuvieron que gestionar la sentencia del procés y que vieron "Barcelona incendiada" un mes antes de tener que votar. Esa sentencia, en sus palabras, "vino a sancionar hechos que se habían producido durante el Gobierno de Rajoy". "A nosotros nos toca gestionar esa mala gestión y encararlo nuevamente con el propósito de la convivencia entre iguales, el de la cohesión social y territorial. Nuevamente nos toca hacerlo, no es fácil pero nunca nos han tocado las tareas fáciles", ha señalado.

Critica al PP por "evidenciar la ruptura" con Cataluña

El ministro ha insistido en criticar a los populares por "evidenciar la ruptura" con los catalanes: "Me cuesta mucho hablar de España y satanizar a los catalanes, cómo puedo hablar de España y no entender nada ni compartir nada de lo que ocurra en Euskadi". "¿Puedo ser irrelevante en Cataluña y en Euskadi y tener un proyecto para toda España? Pues no, a cada oportunidad que tenemos de reencuentro ahí están ellos para evidenciar la ruptura. ¿De qué España hablan? ¿De cuatro plazas, de cuatro calles?, parece la antiEspaña", ha apostillado.

Durante su intervención, el ministro también ha cargado contra el líder del PP, Pablo Casado, sobre el que ha dicho que "lo ha perdido todo hasta ahora, aunque parezca que no para de ganar". "Últimamente dice que gana encuestas, que las siga ganando y nos deje las elecciones a nosotros para ganar. Lo único que saca pecho es por Madrid donde no se le ha visto en campaña porque la candidata prefería que no se le viera", ha concretado.

Para el socialista, la derecha es "desleal" y "con un sentido patrimonial del Estado", ya que cuando no están ellos gobernando piensan que "es una desgracia". "Solamente tiene sentido si ellos están gobernando, si no es insufrible para ellos. A veces eso solo es un motivo para estar gobernando", ha dicho.