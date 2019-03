Una ‘rebelde’ del PP: “Si no se cumple casi todo el programa hay que convocar elecciones”

El proyecto de ley de Gallardón sigue sumando críticas en su partido: "Es una ley más antigua que la del 85, no la apoya ni Le Pen, es increíble". Es María Teresa Gómez y desde septiembre del 2012 ocupa el escaño que Esperanza Aguirre dejó vacante en la asamblea de Madrid. Y aunque es diputada del PP, no comparte muchas de sus políticas.

Critica desde el intento de privatización de la sanidad: “Lo que no puede ser es que con el dinero de los ciudadanos se haga negocios privados, no estoy de acuerdo, la puerta giratoria no me gusta”. Hasta la ley de seguridad ciudadana: "Retrotraernos a tiempos más bien dignos de olvidar".

Cree que el PP debería convocar elecciones por no cumplir el programa electoral: "Cuando se incumple un programa así hay que salir, explicar a los ciudadanos y pedir perdón y si lo que no se cumple es casi todo pues convocar elecciones".

Y opina que actualmente no existe independencia en el poder judicial: "El PP dijo que esto lo iba a cambiar respecto al PSOE y no solo no lo ha cambiado sino que lo ha empeorado". Las palabras de Rajoy y Gallardón sobre el futuro de la Infanta son para ella una muestra de esa dependencia: “Es dejar clarísimo la falta de independencia del poder judicial tanto Rajoy como el ministro".

María Teresa es un verso suelto en el PP, aunque cada vez son más los que manifiestan su descontento con algunas de las medidas del partido.