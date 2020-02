La adolescente sueca Greta Thunberg, icono de la lucha contra el cambio climático, tiene una archienemiga. Se trata de Naomi Seibt, una joven alemana de 19 años que da voz a los negacionistas del cambio climático y que representa lo opuesto a Thunberg, por lo que ya se le conoce como la 'anti-Greta'.

Naomi Seibt se ha convertido en la imagen de los escépticos al cambio climático. Desde mayo cuenta con un canal de Youtube propio a través del que difunde las razones por las que considera que el alarmismo climático es una exageración. De hecho, su mensaje ha cruzado fronteras y ha llegado al otro lado del charco.

Según informa The Washington Post, la adolescente que vive en la ciudad de Munster, al oeste de Alemania, ha sido fichada por el Heartland Institute para que participe en las campañas negacionistas que lleva a cabo la Administración de Trump, ya que puede servir como estrategia frente a la popularización del movimiento originado por Greta Thunberg.

"Tengo buenas noticias para ti. El mundo no se está acabando debido al cambio climático", augura Seibt en uno de sus vídeos.

La joven alemana explica que su activismo político es resultado de las preguntas que le fueron surgiendo en la escuela sobre las políticas liberales de inmigración de Alemania, momento en el que su pensamiento se endureció.

Además, según informa The Washington Post, las protestas 'Fridays For Future' inspiradas por Greta ayudaron a estimular su oposición al activismo por el cambio climático.

"Me dan escalofríos cuando veo a esos jóvenes, especialmente en los 'Fridays For Future'. Están gritando y gritando y generalmente están aterrorizados", aclaró en otro de sus vídeos.

Seibt explicó que no niega que las emisiones de efecto invernadero sean las causantes del calentamiento global, pero basándose en su propia opinión considera que los datos de los científicos son exagerados. "¿Las emisiones de CO2 causadas por el hombre tienen tanto impacto en el clima? Creo que es ridículo creerlo", dijo la joven.

"Dentro de 12 años seguiremos estando por aquí, tomando fotos de manera casual con nuestro iPhone 18s", dice en uno de los vídeos de su canal despreocupada.

Seibt, en un vídeo publicado en la web del Heartland Institute, hace referencia al famoso discurso de Greta Thunberg "How dare you?" (¿Cómo os atrevéis?) que dio la vuelta al mundo. En él se dirige a la sueca e incluso llega a imitar los gestos de su rival: "No quiero que entres en pánico. Quiero que pienses", dice en el vídeo.

Así mismo, desde el Heartland Institute han difundido otro vídeo titulado, "Naomi Seibt vs. Greta Thunberg: ¿En quién debemos confiar?", en un adelanto de lo que será el debut de la alemana en la Conferencia de Acción Política Conservadora que se celebra en Washington.

Esta adolescente no solo niega el cambio climático, sino que también rechaza el feminismo y la inmigración. Ante su discurso ya han sido múltiples organizaciones medioambientales las que han condenado su postura, pero a pesar de la polémica generada, la joven cuenta con mucha menos atención mediática que Greta.

Naomi Seibt cuenta con 54.100 suscriptores, mientras que Greta tiene el apoyo de millones de seguidores jóvenes que avalan su lucha.