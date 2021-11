¿Cuál es el panorama de la energía nuclear en Europa? Pese a que pueda parecer que vamos encaminados a un cierre total en un futuro no muy lejano, hay países como Francia que tienen una apuesta decidida por estas plantas.

Al otro lado del ring estarían países como Alemania, Austria, Dinamarca, Luxemburgo y Portugal. España, por su parte, está planificando el cierre de plantas gradualmente desde 2027 hasta 2035.

Las primeras en cerrar serían las dos plantas de Almaraz, en Cáceres (2027 y 2028). Después, las de Ascó, en Tarragona (Ascó 1 en 2029 y Ascó 2 en 2030). La nuclear de Cofrentes, en Valencia, tiene previsto el cierre en 2033. Un año después cierra Vandellòs 2 (2034). Y la última, la de Trillo (Guadalajara), en 2035. Estas siete nucleares generan el 23% de la electricidad española.

Tendrían que ser las empresas las que anunciaran su cierre, con un sector nuclear liberalizado desde 1997. El coste de apostar por la energía nuclear sería elevado y su construcción podría llevar más de 10 años, algo que en el sector nuclear ven viable.

No obstante, no está claro que dejáramos de importar electricidad, según explican los expertos en el vídeo. Otra cuestión es cómo consideremos la energía nuclear en términos medioambientales. Las asociaciones ecologistas no verían sentido a prolongar las licencias de las centrales.