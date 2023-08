Las redes sociales hoy en día son (casi) imprescindible en cualquier pequeño negocio. Hay trabajos que aseguran que hasta el 50% de losjóvenes eligen a qué restaurante ir a través de Tik-Tok. Yes que emprender no es nada fácil hacerlo. Necesitas tu dinero y tu tiempo. Y también ser paciente. Pero el poder de las redes sociales puede ser infinito, incluso, salvar tu propio negocio.

Esto es lo que le ha pasado a Alberto, un empresario valenciano que abrió un negocio de comida de domicilio en la ciudad, al principio, sin mucho éxito. Pero las redes sociales hicieron, como él dice, su "magia".

Hace apenas cinco días que Alberto publicó el siguiente tuit en su cuenta de Twitter: "He abierto un negocio de comida a domicilio en Valencia, pero no entran pedidos. Juro que la comida está muy buena y si me pones observaciones y que viene de Twitter te regalo un entrante".

Y tras este mensaje, más de 5 millones de visualizaciones y sobre todo cientos de comandas. Cuando vio el resultado, "no podía parar de llorar", confiesa a laSexta. Y es que cuando emprendes, "cada minuto cuenta. Yo no me podía permitir el hecho de tirarme mucho tiempo sin recibir pedidos porque si no hubiera acaba arruinado", explica Alberto. Fue por ello que recurrió a las redes sociales.

Igual le pasó a otro chica que vio cómo sus padres veían perder su restaurante. Subió un video pidiendo ayuda y al poco, obtuvo de 1,6 millones de visualizaciones y así, "salvó" literlamente el egocio de sus padres.