Zelenski advierte que acuerdo minero con Estados Unidos queda en manos de Trump

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha manifestado que el éxito del acuerdo inicial sobre minerales con Estados Unidos dependerá de la postura del presidente estadounidense, Donald Trump. Según Zelenski, este acuerdo forma parte de negociaciones más amplias con Washington y podría ser clave para garantizar la seguridad y estabilidad en Ucrania.

El mandatario ucraniano explicó que su gobierno está analizando la versión final de un pacto que contempla la creación de un fondo de inversión conjunto con Estados Unidos, al que Ucrania aportará beneficios derivados de sus recursos naturales. "Nuestro gobierno considera que la versión final del acuerdo es viable", afirmó Zelenski, citado por la agencia Ukrinform. No obstante, aclaró que aún no ha revisado el documento final en su totalidad, aunque en su redacción actual no se menciona ninguna deuda ucraniana con EEUU.

Washington duda sobre la visita de Zelenski

Un funcionario de la Casa Blanca citado por Reuters expresó dudas sobre si la visita de Zelenski a Washington sería pertinente, dado que el acuerdo sobre minerales aún no está finalizado. "Si el líder ucraniano dice que el acuerdo no está cerrado, no veo por qué una invitación tendría sentido", declaró la fuente.

A pesar de esto, Trump anunció que Zelenski podría viajar a Washington este viernes para la firma del acuerdo, señalando que el pacto es un logro importante y que el pueblo estadounidense "está muy feliz" con el resultado. Trump también criticó a su predecesor, Joe Biden, por "despilfarrar dinero" en Ucrania sin obtener compromisos claros.

Detalles del acuerdo: beneficios económicos sin garantías militares

El acuerdo establece que Ucrania destinará el 5% de los beneficios de la explotación de sus recursos naturales a un fondo de inversión conjunto, con un mayor poder de decisión para la parte estadounidense. Según fuentes de la oficina presidencial ucraniana citadas por Kyiv Independent, la versión final excluye una cláusula de borradores anteriores que exigía una contribución de hasta 500.000 millones de dólares por parte de Ucrania.

No obstante, Kyiv no logró que EEUU se comprometiera por escrito a mantener su apoyo militar a cambio de los beneficios económicos que derivarán del acuerdo. Además, una de las disposiciones finales del documento impide que los fondos sean transferidos a terceros sin la aprobación de ambos países.