Un apuñalamiento con múltiples estudiantes implicados deja varios heridos en el instituto Van Nuys de Los Angeles, en Estados Unidos. Los alumnos han sido confinados en sus aulas, aunque actualmente no existe una amenaza sobre el campus, según un comunicado difundido por el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, Alberto M. Carvalho.

En declaraciones a la prensa, Carvalho ha indicado que dos alumnos han sido apuñalados con un arma aún sin identificar y han sido trasladados al hospital sin heridas que amenacen su vida. Otros dos estudiantes, ha indicado, han sido golpeados y uno de ellos ha sido asimismo evacuado a un centro hospitalario, con heridas que tampoco amenazan su vida, mientras que el segundo fue atendido en el mismo lugar de los hechos.

Tres individuos están siendo interrogados por estos hechos, aunque por el momento no se ha arrestado a ningún alumno, de acuerdo con el superintendente, que no obstante ha puntualizado que la investigación sigue en marcha. Según ha dicho, no existe una amenaza inminente sobre el centro educativo, que continúa cerrado para que los investigadores puedan llevar a cabo su trabajo.

La Policía de los Angeles ha indicado que ha sido avisada del apuñalamiento a las 10:50, hora local, por lo que sus agentes se han desplazado hasta el lugar, según ha indicado el cuerpo policial en sus redes sociales: