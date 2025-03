Vance también irá a Groenlandia: así se manufactura una crisis para satisfacer las ansias expansionistas de Trump

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajará también a Groenlandia esta semana. Una visita que no tiene nada de inocente, en un momento en que su jefe, Donald Trump, está decidido a anexionarse este territorio, rico en recursos naturales y materias primas... y bajo soberanía danesa. Unas pretensiones que el mandatario republicano no ha tenido ningún reparo en dejar muy claras, una y otra vez, incluso delante del secretario general de la OTAN.

En este contexto, la anunciada visita a la isla de la segunda dama de Estados Unidos, Usha Vance, ya había desatado la indignación los representantes políticos groenlandeses, que lo ven como un gesto "agresivo" por parte de Washington y una falta de respeto hacia sus habitantes. Ahora, Vance da un paso más en la provocación anunciando que se unirá a su esposa en este polémico viaje.

En concreto, la Casa Blanca anunció el martes que los Vance irán el viernes a la base que la Fuerza Espacial de Estados Unidos tiene en la costa groenlandesa. Allí, serán informados sobre "asuntos de seguridad árticos" y se reunirán con militares estadounidenses. De paso, Washington aprovechó para reivindicar su papel en la región y acusar a Dinamarca y a los antecesores de Trump de una "negligencia e inacción" que, asegura, ha dado a sus adversarios "la oportunidad de avanzar en sus propias prioridades" en la zona.

Previamente, se había informado de que la segunda dama acudiría a la isla, supuestamente para visitar lugares de interés histórico, conocer el patrimonio groenlandés y asistir a una carrera de trineos tirados por perros. La delegación estadounidense, sin embargo, la completaban funcionarios de alto nivel, entre ellos el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz. Una presencia que encendía todas las alarmas de los groenlandeses.

Vance se une al plan

Ahora, la Administración Trump va más allá al enviar también al propio JD Vance, que ha anunciado muy ufano en sus redes sociales que se une al plan de su esposa. "Había tanta emoción alrededor de la visita de Usha a Groenlandia este viernes que he decidido que no quería que se divirtiera tanto ella sola, así que me voy a unir a ella", afirma en un vídeo compartido en la red social 'X', en el que afirma que va a ir a "ver qué está pasando con la seguridad allí".

"Es muy importante, muchos otros países han amenazado a Groenlandia, han amenazado con usar sus territorios y sus aguas para amenazar a EEUU y amenazar a Canadá y, por supuesto, para amenazar al pueblo de Groenlandia", esgrime Vance en ese vídeo, en el que insiste: "Vamos a ver cómo van allí las cosas".

"Queremos revitalizar la seguridad del pueblo de Groenlandia porque creemos que es importante proteger la seguridad de todo el mundo", insiste, hablando también en nombre del presidente Trump. "Desafortunadamente, líderes tanto en América como en Dinamarca han ignorado a Groenlandia durante demasiado tiempo. Eso ha sido malo para Groenlandia y malo para la seguridad del mundo entero. Creemos que podemos llevar las cosas en otra dirección, así que voy a ir a ver", concluye.