Ahora

No es nada original

Trump se suma a la manida técnica de propaganda de homosexualizar al enemigo como forma de humillación e insinúa que el nuevo ayatolá es gay

Los detalles El presidente de EEUU dice que el nuevo líder de Irán es homosexual, como si eso fuera un insulto, aunque posiblemente para él lo sea. Es su arma preferida, pero esta táctica no es nueva.

Personas acusadas de ser homosexuales como forma de humillación

Decir que el nuevo líder supremo de Irán es gay, como ha hecho Donald Trump, no es nada original. Y es que homosexualizar al enemigo como forma de humillación es una táctica de propaganda ya muy manida.

Un famoso beso fraternal de Yasser Arafat sirvió para lanzar la teoría de que el líder palestino había muerto de sida, a pesar de que los informes forenses dijeran lo contrario.

Mucha de esta rumorología iba acompañada de informes de la propia inteligencia estadounidense. En 2003, la CIA pensó en grabar un vídeo de un actor haciendo de Saddam Hussein manteniendo relaciones sexuales con un adolescente, aunque nunca llegaron a hacerlo, según informa 'The Washington Post'.

Además, también dijeron que Raúl Castro, hermano de Fidel Castro y Rolando Cubela, exguerrillero cubano, se hacían evidentes insinuaciones homosexuales. Esta táctica ha pasado desde Muamar Gadafi hasta Osama Bin Laden, del que la revista 'The American Globe' llegó a publicar una portada cuyo titular era "Bin Laden era gay".

Utilizar símbolos del colectivo como arma, como insulto, es una forma de justificar el asesinato, y de eso Israel sabe mucho. Desde el 7 de octubre, varios medios y cuentas israelíes comenzaron a compartir imágenes de líderes de Hamás, como Yahya Sinwar, representándolos como mujeres trans u homosexuales. Esta táctica desvela la naturaleza homófoba de aquellos que dicen ser abanderados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los hutíes de Yemen entran en la guerra de Irán lanzando misiles contra Israel: "Nuestras operaciones continuarán hasta que se alcancen los objetivos"
  2. El mundo marcha contra el autoritarismo de Trump, la guerra en Irán y el ICE: "Estamos hartos"
  3. Gabrielle, la víctima que destapó al 'depredador de Sevilla': "Me dijeron que no hablara y me puse a investigar; la bola se hizo más grande"
  4. Mónica Oltra vuelve a la política postulándose como candidata a la alcaldía de Valencia
  5. Del fue "violada por 'menas" a que sus órganos estaban "comprometidos" para donaciones: el uso político y los bulos difundidos en el caso de Noelia
  6. El respiro para Patricia con el decreto de vivienda del Gobierno: "Llevo años en alerta, trato de mantenerme en pie por mis hijas"