Trump sugiere que no es seguro viajar a París e intensifica su guerra contra la prensa ventando a los medios más críticos

Trump arremete de nuevo contra la prensa. Los periodistas que cubren la Casa Blanca van a una rueda de prensa sin cámaras con el portavoz de Trump, pero a algunos les han cerrado la puerta.

Los reporteros de 'CNN', el 'New York Times', 'Politico', Los 'Ángeles Times' y 'Buzzfeed' se han quedado fuera. Ni siquiera les han dicho por qué, aunque no es difícil imaginarlo. Han sido señalados varias veces por Trump.El magnate republicano no sólo sogue tensando sus relaciones con la prensa; también, con Francia.

Asegura que la gente ya no quiere visitar París por miedo al terrorismo. Pone el ejemplo de un amigo cercano, enamorado, dice, de la 'Ciudad de la Luz': "Le dije 'Jim, una pregunta, ¿qué tal estaba París?', a lo que, según afirma Trump, responde su amigo: "¿París? Ya no voy allí. París ya no es París".

Con este argumento, Trump señala: "Tenemos que ser listos. No podemos permitir que eso nos pase a nosotros". Sus polémicas declaraciones sobre la capital de Francia Ya han obtenido la respuesta del presidente galo.

"Nunca es bueno mostrar despecio hacia un aliado. Yo no lo haría con Estados Unidos. Le pido al presidente Trump que él no lo haga con Francia", ha criticado François Hollande. La alcaldesa de la ciudad tira de ironía y manda recuerdos a Trump y a su amigo Jim con esta foto en la que posa junto a Mickey y Minnie en la Torre Eiffel.