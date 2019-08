El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso recurrir al uso de armas nucleares frente a los huracanes, según ha publicado Axios.

"¿Por qué no los bombardeamos?", se preguntó Donald Trump en una conversación privada después de escuchar a varios expertos hablar sobre los huracanes y el impacto que estos pueden tener sobre Estados Unidos.

"Se empiezan a formar en la costa de África, luego se mueven a través del Atlántico, arrojamos una bomba dentro del ojo del huracán y la interrumpe. ¿Por qué no podemos hacer eso?", ha dicho una fuente a este medio recogiendo directamente las palabras de Trump.

Donald Trump ya habló de ello en 2017

A sus palabras, quienes estaban presentes en la sala respondieron: "Lo investigaremos, señor". A continuación, se hizo un gran silencio.

Axios explica que la idea de Trump no es nueva. Según este medio, en 2017 el presidente estadounidense ya habló de la posibilidad de plantar cara a los huracanes bombardeándolos directamente. No obstante, en aquella ocasión Donald Trump no fue tan lejos y no mencionó el término 'nuclear'.

Desde la Casa Blanca sostienen que no hacen valoraciones sobre comentarios privados. No obstante, apuntan: "Su objetivo, actuar contra los huracanes catastróficos, no es malo".

A pesar de lo rocambolesco de la propuesta, la idea no es nueva en EEUU. Ya durante la presidencia de Eisenhower, en los años 50, un científico que trabajaba para el Gobierno la sugirió.