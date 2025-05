Trump señala a sus dos posibles sucesores y afirma no buscar un tercer mandato: "Hay muchos vendiendo la gorra de 2028"

Donald Trump ha dado una extensa entrevista para la NBC. El presidente de Estados Unidos, en una de las muchas cosas de las que ha hablado, ha asegurado no estar buscando un tercer mandato a pesar de las muchas gorras que dice se están vendiendo con el eslogan para 2028.

"Voy a ser un presidente de ocho años. Voy a ser un presidente de dos mandatos. Siempre he pensado que eso es muy importante", ha expresado en 'Meet the Press', en una entrevista grabada en Florida.

Y afirma que eso es algo que no está permitido... aunque no sabe el motivo: "Es algo que la Constitución no permite, hasta donde yo sé. No sé si es por algo constitucional o si es por alguna otra causa".

Todo, debido a esa 'broma' realizada por él mismo cuando en marzo especuló con la opción de llegar a un tercer mandato, asegurando además que sus aliados le habían pedido que se presentase otra vez. Más tarde, la organización Trump, dirigida por dos de sus hijos, empezó a vender gorras con el lema 'Trump 2028'

"Cuatro años son suficientes"

"Hay mucha gente vendiendo esas gorras, pero no es algo que busque. Quiero cuatro años estupendos y dar el relevo a alguien. A un gran republicano, espero. Cuatro años son suficientes para hacer algo espectacular", expresa.

Sobre sus posibles sucesores, señala dos nombres. Uno de ellos es JD Vance, su vicepresidente, de quien dice está haciendo "un trabajo fantástico". "Si hay un vicepresidente y esa persona es sobresaliente, supongo que tendría ventaja", cuenta, mientras también afirma que Marco Rubio es "estupendo".

De momento, lo que Trump tiene por delante en su futuro más próximo son esas elecciones de mitad de mandato de 2026. Ahí, el Partido Republicano tratará de romper esa serie histórica y mantener su mayoría en las dos cámaras del Congreso.

"Si te fijas, es bastante coherente que quien gana la Presidencia termine perdiendo la Cámara, perdiendo el Senado. Pero creo que vamos a darle la vuelta a eso, fácilmente", concluye.