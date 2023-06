El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha prometido que designará un fiscal especial para investigar al actual mandatario, Joe Biden, si gana las elecciones presidenciales de 2024. "Nombraré a un fiscal especial de verdad para perseguir al presidente más corrupto de la historia de los Estados Unidos de América, Joe Biden, y a toda la familia criminal de Biden", ha dicho Trump durante un evento de campaña en Nueva Jersey,después de ser procesado en un tribunal de Miami (Florida) por el caso de los documentos clasificados.

El exmandatario ya había publicado un mensaje similar en su cuenta de Truth Social horas antes de su aparición ante el juzgado. En su discurso de hoy, Trump repitió una serie de descalificaciones contra el Departamento de Justicia estadounidense y contra el fiscal especial Jack Smith, encargado del caso de los documentos. El expresidente aseguró que Smith se dedica a realizar "asesinatos políticos", y que la decisión del Departamento de Justicia de procesarle está políticamente motivada.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado que sufre una persecución por parte del Gobierno "corrupto" de Joe Biden, y ha sostenido que su imputación sirve para "distraer del verdadero espionaje y del verdadero crimen".

"Un presidente en funciones corrupto ha hecho arrestar a su principal oponente político por cargos falsos y fabricados, de los cuales él y muchos otros presidentes serían culpables, justo en medio de una elección presidencial en la que está perdiendo por mucho", ha declarado el expresidente en un mitin ante sus seguidores.

Trump ha señalado que "no es coincidencia" que el mismo día de su imputación saliera a la luz el supuesto soborno que Biden habría aceptado de Ucrania por valor de cinco millones de dólares (unos 4,6 millones de euros).

El exmandatario ha continuado con sus ataques al actual presidente, y ha reiterado en que "será recordado no solo como el presidente más corrupto" de Estados Unidos, sino que será también recordado por intentar "destruir la democracia" junto "a una banda de matones, inadaptados y marxistas".

Además, ha insistido en su inocencia, en que "cumplió la ley" y en que "Biden y su corrupto Departamento de 'Injusticia' creen estar por encima de la ley". "Hillary Clinton violó la ley y no fue acusada. Joe Biden violó la ley, y lo estamos descubriendo de muchas otras maneras, y hasta ahora no ha sido acusado. Hice todo bien y me acusaron", ha continuado Trump.

El expresidente ha reiterado la supuesta persecución a la que se ha visto sometido durante los últimos siete años por parte de "las mismas agencias politizadas" que "han realizado campañas ilegales de guerra psicológica contra el pueblo estadounidense".

"Ha sido un maravilloso cumpleaños", ha ironizado Trump, que ha cumplido 77 años este martes, entre los cánticos de sus seguidores entre el público, después de llegar a Nueva Jersey tras su detención y posterior declaración en el juicio en su contra por el caso de los documentos clasificados.