Los múltiples frentes judiciales que tiene abiertos el expresidente de Donald Trump no suponen una traba legal de cara a sus aspiraciones para volver a la Casa Blanca, ya que la Constitución estadounidense no contempla límites para candidatos en caso de que sean imputadoso incluso se encuentren en prisión. La Constitución no marca la ausencia de antecedentes penales entre los pocos criterios establecidos para ser presidente, ya que únicamente estipula que el candidato debe ser ciudadano por nacimiento, mayor de 35 años y haber vivido al menos 14 en Estados Unidos. (EP)