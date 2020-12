Trump no se rinde y promete que continuará con sus desafíos legales contra los resultados electorales. En una entrevista en la cadena 'Fox' le han preguntado si ya se ha acabado su ofensiva legal, iniciada nada más conocerse el resultado de las elecciones del pasado noviembre. "¿Se ha acabado?", le han interrogado, a lo que el líder republicano ha respondido: "No, no se ha acabado. Vamos a continuar y a seguir adelante". Incluso no ha confirmado si asistirá a la toma de posesión de Joe Biden.

Este lunes, el Colegio Electoral confirmará la victoria de Biden más de un mes despúes de las elecciones, pero habrá que esperar hasta el 6 de enero a que el Congreso ratifique la decisión.

En las últimas semanas, no obstante, diversas instancias judiciales en varios estados del país han ido desestimando las querellas presentadas por la campaña del mandatario saliente, la mayor parte por falta de pruebas. La última demanda que ha sido tumbada por el Tribunal Supremo ha sido la presentada por Texas.

Sin embargo, en las calles de diferentes puntos de Estados Unidos grupos de extrema derecha y antifascistas siguen protagonizando batallas campales. Al grito de "Detengamos el robo" miles de seguidores de Trump se han concentrado en Washington y Olimpia para denunciar un supuesto "fraude" electoral. Por su parte, miembros del movimiento de extrema izquierda Antifa, han organizado una contramanifestación. Los disturbios han acabado con una decena de heridos y más de 20 detenidos.