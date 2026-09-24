Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela sin anunciar fecha: "Habrá garantías para todas las fuerzas políticas"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas (Venezuela) en una imagen de archivo.

¿Por qué es importante? Ante la ONU, la mandataria destacó el diálogo entre chavismo y oposición y el acercamiento con Estados Unidos. También defendió la transformación institucional impulsada tras los acontecimientos de enero.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció en la 81.ª Asamblea General de la ONU que habrá elecciones en el país, aunque no especificó fechas. Destacó el acercamiento con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro, mencionando un diálogo político con la oposición que busca elecciones justas. Rodríguez afirmó que la democracia se mide por la calidad de la competencia electoral y habló de un proceso de transformación democrática en Venezuela. Agradeció a Trump por retomar relaciones diplomáticas y abordó la cooperación energética. También defendió los derechos de Venezuela sobre el Esequibo, instando a Guyana a negociar. En Nueva York, Rodríguez recibió apoyo del chavismo, mientras que opositores protestaron en Caracas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas que en su país habrá elecciones, aunque no precisó cuándo se celebrarán. Durante su intervención, también destacó el acercamiento entre su Administración y el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

En un discurso de cerca de 18 minutos, Rodríguez abordó distintos asuntos de la actualidad venezolana y se refirió al diálogo político entre un sector de la oposición y el chavismo, un proceso que busca avanzar hacia la celebración de elecciones y que forma parte de una agenda impulsada por Estados Unidos en Venezuela.

La mandataria afirmó que los comicios se celebrarán "en igualdad de condiciones para todos" y que existirán garantías para "todas las fuerzas políticas".

"La democracia no se mide por la existencia de elecciones. La democracia se mide por la calidad de la competencia que precede esas elecciones. Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables", afirmó Rodríguez.

Sus declaraciones se producen cuando distintos sectores venezolanos reclaman la convocatoria de elecciones presidenciales, casi nueve meses después de la detención de Maduro.

Rodríguez habla de una transformación democrática

La presidenta encargada aseguró además que, después de los acontecimientos de enero, su Gobierno puso en marcha "un proceso de transformación democrática institucional" con el objetivo de "construir un país más libre para todos y más reconciliado consigo mismo".

Sin mencionar directamente el ataque militar de Estados Unidos del pasado 3 de enero, Rodríguez señaló que Venezuela ha enfrentado este año "dos grandes y dolorosas pruebas en su vida como nación".

La primera, explicó, estuvo relacionada con "el estrangulamiento de su vida política interna y la confrontación agudizada con los Estados Unidos". La segunda fue provocada por "la fiereza de la naturaleza", en referencia al "doble terremoto" que, según sus declaraciones, deja más de 6.500 muertos.

Agradecimiento a Trump y acercamiento con Estados Unidos

Durante su intervención, Rodríguez también destacó el nuevo escenario en las relaciones entre Caracas y Washington. La líder chavista, que hasta el año pasado criticaba las acciones de Estados Unidos, agradeció a Trump por retomar las relaciones diplomáticas, rotas en 2019, así como la cooperación con Venezuela.

Un día después de su encuentro con Trump, Rodríguez afirmó que ambos países trabajan "seriamente para dirimir, a través del diálogo, las diferencias existentes".

Según explicó, la agenda bilateral incluye principalmente "el relacionamiento energético, la promoción de seguridad, la lucha común contra el crimen transnacional y la cooperación económica".

En materia energética, defendió el acuerdo petrolero anunciado el pasado 28 de agosto, que otorga más del 20 % de las reservas venezolanas a Estados Unidos. Rodríguez lo calificó como el "más grande jamás suscrito" y aseguró que "contribuirá al equilibrio energético del hemisferio y de la economía internacional".

"Venezuela aspira con Estados Unidos, con sus vecinos, con todos los países de nuestro continente y de la comunidad internacional reconstruir y sostener relaciones de cooperación, respeto e igualdad", expresó.

Por ello, pidió también el acompañamiento de la comunidad internacional para que respalde "de buena voluntad" los cambios que, según afirmó, Venezuela necesita.

La disputa por el Esequibo

Otro de los asuntos abordados por Rodríguez fue la disputa territorial con Guyana por la región del Esequibo. La mandataria defendió los "históricos derechos" de Venezuela sobre ese territorio y pidió al Gobierno de Georgetown "volver a las negociaciones" para resolver la controversia.

"No puedo dejar de mencionar en este espacio sede de la legalidad internacional nuestra reafirmación de los históricos derechos de Venezuela sobre la Guyana Esequiba y el llamado a la República Cooperativa de Guyana a resolver y volver a las negociaciones tal como lo ordena el acuerdo de Ginebra", declaró.

Rodríguez defendió además que los acuerdos que perduran durante más tiempo "son los que provienen de negociaciones bilaterales, por encima de organismos externos".

En mayo pasado, Venezuela ya había señalado que la disputa con Guyana por el territorio del Esequibo terminará mediante una negociación directa y sin intervención de terceros, mientras se desarrollaban audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Reuniones en Nueva York y reacciones en Venezuela

La presidenta encargada llegó durante la madrugada del lunes a Nueva York para participar en el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Durante su estancia, ha mantenido encuentros con la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, y con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.

Antes de su intervención ante Naciones Unidas, Rodríguez recibió el respaldo del chavismo. En Caracas se convocó una marcha en su apoyo y también se produjeron concentraciones en otras zonas del país.

Además, el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, la defendió durante una sesión legislativa y la calificó como la "verdadera protagonista" en la ONU.

El martes, en contraste, decenas de opositores protestaron ante la sede de Naciones Unidas en Caracas para rechazar su intervención.

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