Trump aumenta la presión sobre Powell y le acusa de sobrecostes en las reformas de la Reserva Federal

Donald Trump ha realizado una visita a la Reserva Federal (Fed) y ha vuelto a ejercer más presión contra el presidente de la institución, Jerome Powell, señalándole por el sobrecoste de las obras de renovación de la sede así como su gestión al frente del organismo. Unas palabras que han encontrado la respuesta de Powell, que ha tenido que desmentir que se haya gastado más de lo previsto en la remodelación de los edificios.

Este jueves, el presidente republicano ha realizado una visita para comprobar los avances de las obras de renovación de la Fed. Un viaje que es poco habitual entre los presidentes de Estados Unidos. Pese a que la Casa Blanca y la sede oficial de la institución se distancian en apenas un kilómetro, Trump se ha convertido solo en el cuarto presidente del Gobierno en visitar la Reserva Federal, el primero desde George W. Bush en 2006.

Y lo ha hecho a pocos días que su Administración se vuelva a reunir con la Fed (29 y 30 de julio), mientras aumentan la presión contra un Powell que sigue negándose a las peticiones de la Casa Blanca para que baje los tipos de interés. De hecho, el propio Trump ha reconocido que han mantenido una conversación "productiva" sobre el asunto.

"Hemos hablado un poco de eso. Creo que ha sido una conversación productiva. (Powell) Podrá comentarlo en la próxima reunión (de la Fed), pero diré que ha dicho que al país le va muy bien. (...) No ha habido tensión", afirmó un Trump convencido de que Powell "hará lo correcto".

Eso sí, la mayor tensión ha sido la acusación del presidente republicano de que la Fed está gastando más de lo previsto en las obras de renovación de sus instalaciones: "Se ha salido de control. Es una pena". Concretamente, Trump asegura que de los alrededor de 2.500 millones de dólares planificados, se ha pasado a utilizar 700 millones más.

No obstante, y delante del propio presidente, Powell ha desmentido que esa información sea cierta: "No soy consciente de eso. No lo he oído de nadie de la Fed". Además, añadió que Trump estaba incluyendo un tercer edificio finalizado hace cinco años y que no forma parte del proyecto actual, que se espera que esté acabado en 2027.

El mandato de Jerome Powell acaba en mayo de 2026 y, aunque el líder republicano parece haberse resignado a dejar que llegue a su término, la posibilidad de que se haya cometido fraude en dichas reformas le abre una puerta para echarlo. La prensa le preguntó este jueves qué haría si, en calidad de promotor inmobiliario, un sector al que se dedicó en el pasado, su jefe de proyecto superara los costes previstos: "Le despediría", dijo con Powell a su lado.