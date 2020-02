El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado un mitin en Colorado para arremeter contra los Oscar por haber premiado a 'Parásitos', una cinta surcoreana, y para cargar contra el actor Brad Pitt.

"¿Cómo de malos fueron los premios de la Academia este año? La ganadora fue una película de Corea del Sur, ¿de qué demonios iba todo eso?", se burló el mandatario, mientras era jaleado por su auditorio.

"Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur con el comercio y encima de eso le dan 'Mejor Película' del año. ¿Era buena? No lo sé", continuó Trump, entre las risas de los asistentes al acto electoral.

"¿Podemos traer de vuelta 'Lo que el viento se llevó', por favor?", pidió el presidente, que también citó la película 'El Crepúsculo de los dioses'.

"Tantas grandes películas y la ganadora es de Corea del Sur. Pensé que era 'Mejor Película Extranjera'. ¿Había ocurrido esto antes?", insistió, sobre el filme de Bong Joon-ho, el primero de habla no inglesa en ganar el Oscar simultáneamente en las categorías de 'Mejor película' y a 'Mejor Película Internacional'.

No obstante, los ataques de Trump no quedaron sin respuesta por parte de la empresa distribuidora de 'Parásitos', Neon. "Comprensible, no sabe leer", escribió la compañía, junto a un vídeo de su discurso, en Twitter.

Sin embargo, el mandatario no se quedó ahí y también utilizó su intervención para criticar a Brad Pitt, que ganó el Oscar a 'Mejor Actor de Reparto' y durante su discurso de agradecimiento aludió a la brevedad de las declaraciones de los testigos en el 'impeachment'.

"Nunca he sido un gran fan suyo", afirmó Trump sobre el intérprete. "Se levantó, dijo algo de pequeño hombre sabio. Es un pequeño hombre sabio", agregó.