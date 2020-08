"Creo que la gente está cansada de la NBA porque se ha convertido en una organización parapolítica y no creo que eso sea bueno ni para el deporte ni para el país". Así se ha pronunciado Donald Trump sobre las protestas que se están dando en la NBA y, en general, en todo Estados Unidos por el último caso de brutalidad policial.

Y es que el domingo cuando un agente disparó siete veces por la espalda a un afroamericano de 29 años cuando se disponía a subir a su vehículo tras desoír a los efectivos que le estaban dando el alto. Todo ello en presencia de sus tres hijos pequeños que estaban en el interior del coche.

Un nuevo caso de brutalidad policial en Estados Unidos que, como ocurrió con la muerte de George Floyd a manos de un agente blanco, ha inundado las calles del país de protestas. En concreto, Wisconsin ha declarado el estado de emergencia y ha desplegado 250 agentes de la Guardia Nacional ante las revueltas después de que se conociera que el joven sufre una parálisis.

Estas protestas se han trasladado al mundo del deporte y este jueves los Milwaukee Bucks no se presentaron a su partido frente a los Orlando Magic, lo que paralizó todos los encuentros de la jornada.

Al respecto, Donald Trump, que no se había pronunciado hasta ahora, ha asegurado no entender "por qué protestan" si "las audiencias les van fatal". "Creo que la gente está cansada de la NBA porque se ha convertido en una organización parapolítica y no creo que eso sea bueno ni para el deporte ni para el país", ha señalado.