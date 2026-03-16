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Trump anuncia que su jefa de gabinete, Susie Wiles, padece cáncer de mama

El contexto Susie Wiles, de 68 años, es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, responsable de organizar el funcionamiento diario de la Presidencia. De hecho, Trump suele describirla como "la mujer más poderosa del mundo".

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No es la primera vez que el presidente de Estados Unidos utiliza su red social para hacer un anuncio de relevancia. Pero, quizás, sí que sea extraño que publique en Truth Social para hacer público que una de sus personas de confianza está enferma. Porque este lunes, Donald Trump ha anunciado que su jefa de gabinete en la Casa Blanca, Susie Wiles, sufre cáncer de mama.

Trump ha elegido el espacio de su propia red social para explicar que su mano derecha, una de ellas, ha sido diagnosticada con cáncer de mama. Eso sí, ha asegurado que la enfermedad se encuentra "en etapa temprana" y que Susie Wiles "continuará trabajando en la Casa Blanca durante su tratamiento".

"Durante el periodo de tratamiento, dedicará prácticamente todo su tiempo a la Casa Blanca, ¡lo cual, como presidente, me llena de alegría! Su fortaleza y su compromiso de seguir desempeñando el trabajo que ama —y que realiza tan bien— mientras se somete al tratamiento, dicen todo lo que hay que saber sobre ella”, ha celebrado el presidente de EEUU.

Susie Wiles, de 68 años, es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, responsable de organizar el funcionamiento diario de la Presidencia. De hecho, Trump suele describirla como "la mujer más poderosa del mundo".

Porque para Trump su colaboradora "Susie Wiles es una jefa de gabinete increíble, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco". Y continúa: "Lamentablemente, ha sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana y ha decidido afrontar este desafío inmediatamente, en lugar de esperar". Según ha indicado Trump, su jefa de gabinete ya "cuenta con un equipo médico fantástico, ¡y su pronóstico es excelente!".

Y es que, el magnate y ahora mandatario de los Estados Unidos no ha dudado en reconocer lo importante que es el papel de esta mujer en su Administración. Por ello ha escrito: "Susie, como una de mis asesoras más cercanas e relevantes, es una persona tenaz y profundamente comprometida con el servicio al pueblo estadounidense". Por lo que le desea la más pronta recuperación posible. "¡Pronto estará mejor que nunca! Melania y yo estamos con ella en todos los sentidos, ¡y esperamos seguir trabajando junto a Susie en las muchas cosas grandes y maravillosas que están sucediendo en beneficio de nuestro país!", ha pedido.

Poco después de hacer pública la enfermedad que sufre Wiles, el vicepresidente J.D. Vance ha mostrado su apoyo y respeto. También en redes sociales. Pero, en su caso, ha asegura estar ya rezando por su recuperación. "La familia Vance está orando por nuestra querida amiga mientras afronta su próxima batalla", ha publicado en X.

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