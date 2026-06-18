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Crisis en el trumpismo

Los republicanos estallan contra Trump por sus concesiones a Irán: "Reagan se estará revolviendo en su tumba"

El contexto Varios de los senadores más influyentes del Partido Republicano han alzado la voz contra un acuerdo que califican como "el peor error de política exterior de las últimas décadas".

Donald Trump en la Casa Blanca

El acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán para el cese de la guerra en Oriente Medio no ha gustado nada en amplios sectores del Partido Republicano. Para buena parte del partido de Donald Trump, el presidente ha hecho imperdonables cesiones ante las presiones de Teherán, cuya posición hegemónica en la región sale reforzada al mantener el control sobre el estrecho de Ormuz y acceder a fondos de reconstrucción.

Estos fondos desbloquearán 300.000 millones de dólares que quedarán en manos del régimen de los ayatolás. "Les quitamos mucho dinero, creo que en algún momento tendremos que devolvérselo", explicó este miércoles el propio Trump. Sin embargo, voces autorizadas de su propio partido creen que "es un error". "Espero que no sea el caso", ha asegurado el senador por Texas Ted Cruz.

Una postura que comparte Bill Cassidy, senador por Louisiana, que califica esta medida como "el peor error de política exterior de las últimas décadas" y ha llegado a señalar que el expresidente Ronald Reagan "se estará revolviendo en su tumba", tras el texto pactado con Teherán. Además, sostiene que "las ambiciones nucleares de Irán no se han frenado". "Ahora, Irán podrá construir infraestructuras totalmente nuevas en virtud de este acuerdo", ha añadido, denunciando que antes del estallido de este conflicto Irán estaba "asfixiado" por las sanciones y los trece militares estadounidenses caídos en la guerra "seguían con vida".

Pero las críticas no solo llegan desde el Senado. Mike Pence, vicepresidente de Trump durante su primer mandato, asegura que EEUU no gana nada con este principio de acuerdo, ya que "no hay un compromiso real para el desmantelamiento de su programa de misiles balísticos".

Incluso la FOX, televisión de cabecera del trumpismo, carga duramente contra el último viraje del magnate en su política exterior. "Parece ser un desastre que no logra ninguno de los objetivos reales establecidos por la administración al principio", ha denunciado el periodista Ben Saphiro.

Pese a los esfuerzos de Donald Trump por hacer pasar este principio de acuerdo por una victoria, las 13 vidas estadounidenses y los miles de millones de dólares que se han perdido por el camino hacen que ni siquiera en su propio partido compren su relato.

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