Las tres claves por las que Colombia votó 'no' al referéndum de paz con las FARC

El mundo ha recibido con gran sorpresa el 'no' al referéndum de paz entre Colombia y las FARC que defendían tanto el presidente del país, Juan Manuel Santos, como el líder del grupo armado, Timochenko.

El expresidente Uribe ha sido el principal defensor del 'no', que ha ganado con un 50,2% de los votos. La campaña del no está contra el acuerdo por varias razones. estas son las fundamentales:

- Impunidad para las FARC. Los opositores veían con muy malos ojos que los miembros de la agrupación guerrillera pudieran evitar las penas de cárcel con el simple hecho de reconocer sus crímenes.

- Incorporación de las FARC a la vida política. Según el acuerdo, las FARC se aseguraban cinco escaños en el Senado y el Congreso en las elecciones de 2018. De esta manera, Timochenko, que tiene condenas por más de 400 años, podría ser elegido Presidente de Colombia en 2018.

- No se consigue completamente la paz. Con el acuerdo no se acababa completamente el conflicto en Colombia, ya que hay más organizaciones a parte de las FARC que no respetan el acuerdo. El ELN, el Clan del Golfo, el grupo de Los Pelusos, Los Puntilleros y el Frente Primero de las FARC no suscriben el acuerdo.