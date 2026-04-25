Tragedia en Florida: desaparece una pareja de estudiantes y hallan el cadáver de uno de ellos

Los detalles La desaparición de Zamil y Nahida ha conmocionado tanto a la comunidad universitaria como a las autoridades locales. Ambos eran considerados alumnos brillantes y tenían planes de futuro juntos ya que estaban a punto de casarse.

La búsqueda de los estudiantes de posgrado Zamil y Nahida en la Universidad del Sur de Florida ha terminado en tragedia, conmocionando a la comunidad universitaria y a las autoridades locales. Considerados alumnos brillantes y con planes de futuro juntos, la pareja estaba a punto de casarse y él se preparaba para presentar su tesis doctoral. El 16 de abril, sus teléfonos dejaron de emitir señal, lo que provocó una investigación policial. El compañero de cuarto fue detenido como sospechoso, y se encontraron restos humanos de Zamil en el Puente Howard Franklin. Nahida sigue desaparecida, mientras la comunidad permanece consternada.

Lo que comenzó como una búsqueda desesperada en el campus de la Universidad del Sur de Florida, Estados Unidos, ha terminado en tragedia. La desaparición de dos estudiantes de posgrado, Zamil y Nahida, en Tampa ha conmocionado tanto a la comunidad universitaria como a las autoridades locales.

Ambos eran considerados alumnos brillantes y tenían planes de futuro juntos: la pareja estaba a punto de casarse, mientras que él se preparaba para presentar su tesis doctoral sobre Inteligencia Artificial. Nada en su entorno hacía sospechar una posible huida o desaparición voluntaria.

El pasado 16 de abril, sus teléfonos dejaron de emitir señal y el silencio encendió rápidamente las alarmas entre amigos y conocidos, que aseguraban que ese comportamiento no era habitual. La preocupación fue en aumento y dio paso a una investigación policial.

Las pesquisas condujeron pronto al domicilio que compartían, donde el foco se centró en su compañero de cuarto. El sospechoso fue detenido por un equipo de SWAT y trasladado para ser interrogado por la división de Investigaciones Criminales.

Poco después, las autoridades confirmaron el hallazgo de restos humanos en el Puente Howard Franklin, una de las principales conexiones sobre la bahía. Posteriormente se confirmó que el cuerpo correspondía a Zamil.

Mientras tanto, el paradero de Nahida sigue siendo desconocido. Equipos de buceo continúan rastreando la Bahía de Tampa en busca de pistas, en lo que los investigadores ya describen como un escenario perturbador.

La comunidad universitaria permanece consternada ante un caso que ha pasado, en cuestión de días, de la incertidumbre a una tragedia aún sin resolver.

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