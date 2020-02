"No sé si se puede decir ante tantos periodistas pero las elecciones en Estados Unidos de 2016 son un festival de mierda", aseguró el actor californiano durante un acto en el marco de la Fiesta del Cine de Roma, donde se premiará toda su trayectoria.

Hanks afirmó que "cada cuatro años nos hallamos en un país en la encrucijada donde hay ansia y temor por el futuro" pero subrayó que nunca como en esta ocasión se ha presentado a los comicios un candidato "tan lleno de ideas absurdas".

Se refería, aunque sin pronunciar su nombre, al candidato del Partido Republicano, Donald Trump. Hanks comentó que la prensa italiana suele preguntarle por las causas de la irrupción del controvertido magnate Donald Trump en la escena política estadounidense.

"¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?, me preguntan los italianos y yo siempre respondo ¿Y por qué estuvo (el ex primer ministro Silvio) Berlusconi? Por lo mismo". Para el actor, "no hay duda de que el mundo se encuentra hoy en una fase delicada y ante un futuro incierto... Hay gente que conserva su posición social a base de fomentar la ignorancia. Sabemos que en la historia, cuando ha prevalecido la ignorancia, han ocurrido acontecimientos desagradables".

La XI Fiesta del Cine de Roma premiará la trayectoria profesional de Tom Hanks, al que han dedicado una sección para revisar toda su filmografía, compuesta por títulos como "Philadelphia" (1993), "Forrest Gump" (1994) o "Cast away" (2000).