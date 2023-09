La provincia de Al Haouz es la más afectada por el terremoto de Marruecos, un temblor de magnitud 7 en la escala Richter que ha dejado más de 2.100 muertos y otros tantos heridos, según el último balance oficial. Sólo en esta zona, parte de la región de Marrakech-Safi, se han contabilizado hasta el momento más de 1.350 muertos. El gran problema de esta región es el aislamiento: muchas de las zonas afectadas son aldeas y pueblos remotos, que han quedado completamente aisladas debido al derrumbe de las carreteras, lo que obstaculiza los accesos de atención médica y equipos de rescate.

Es el caso, por ejemplo, de Imi N'Tala, adonde los españoles de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) han conseguido llegar este lunes después de "ocho horas de carretera" y donde esperan encontrar algún superviviente entre los escombros. O el de Talat N'Yaaqoub, región a la que se ha desplazado el Equipo de Intervención rápida de la Comunidad de Madrid (ERICAM). También es el caso de Tafeghaghte, otra aldea remota en la que prácticamente ningún residente se ha librado de los efectos del temblor. "La mitad del pueblo están muerta; la otra mitad, en el hospital": cuenta a la cadena BBC uno de los supervivientes de este pequeño municipio, de unos 400 habitantes, ubicado a unos 60 kilómetros al sur de Marrakech.

Prácticamente todos los ladrillos y piedras que levantaban las casas tradicionales de Tafeghaghte están tiradas por el suelo, después de haber sido incapaces de sostener las viviendas de los habitantes de esta pequeña aldea. Noventa de los 200 habitantes han muerto, y otros tantos siguen desaparecidos. "No tuvieron oportunidad de escapar, no tuvieron tiempo de salvarse", lamenta Hassan, un superviviente que logró huir trepando entre los escombros de las casas. Bajo ellos está el cuerpo de tu tío, pero no tiene ninguna esperanza de recuperarlo con vida: nadie tiene maquinaria para levantar las piedras y las carreteras están bloqueadas, cerrando el acceso a equipos de rescate.