Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado que el PP ha llegado a un acuerdo con Vox para el Gobierno y para la Mesa de las Cortes de Castilla y León.

Aunque ha evitado anunciar la entrada del partido de extrema derecha en el Ejecutivo, fuentes de Vox han confirmado a laSexta que su partido ostentará tres consejerías y la vicepresidencia del Gobierno, aunque se desconoce qué carteras y sobre qué personas recaerán los cargos.

Además, sobre Vox también recaerá una secretaría tercera y la presidencia de las Cortes de Castilla y León, cargo para el que propondrán a Carlos Pollán.

Según ha podido saber laSexta, Santiago Abascal ha tenido varias conversaciones con Mañueco en estos días y hoy mismo han tenido la última para el acuerdo, que ha cerrado el propio Juan García-Gallardo, líder de Vox en la comunidad.

Fuentes de Vox aseguran que el pacto ha sido in extremis y que no eran optimistas, pero explican que en el PP se han percatado de que no había otra opción.

En un mensaje publicado en Twitter, el líder del PP regional ha señalado que han "llegado a un acuerdo de legislatura con Vox sobre la base de un programa al servicio de las personas de Castilla y León y que permita un gobierno estable y sólido con pleno respeto al orden constitucional y al Estatuto de Autonomía de Castilla y León".