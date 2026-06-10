Tiroteo en Johannesburgo deja 12 muertos y 9 heridos en un ataque a plena noche

Los detalles El incidente ocurrió en la noche del martes, cuando varios atacantes abrieron fuego en un asentamiento informal del suburbio de Cleveland. La policía ha iniciado una investigación y un operativo para localizar a los responsables, cuyo móvil aún se desconoce.

Un ataque armado en Johannesburgo, Sudáfrica, resultó en 12 muertos y al menos 9 heridos, tras un tiroteo en un asentamiento informal del suburbio de Cleveland. La policía ha iniciado una investigación y un operativo para localizar a los responsables, cuyo móvil aún se desconoce. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. Se busca a más de diez sospechosos que, según informes, llegaron en una furgoneta blanca Toyota Quantum. Este suceso resalta la crisis de violencia armada en Sudáfrica, país con altos índices de homicidios, donde se registran más de 60 asesinatos diarios.

Un ataque armado en la ciudad sudafricana de Johannesburgo ha dejado un saldo trágico de 12 muertos y al menos 9 heridos. El incidente ocurrió en la noche del martes, cuando varios atacantes abrieron fuego en un asentamiento informal del suburbio de Cleveland, según informes policiales.

La policía indicó en un comunicado que ha lanzado una operación de búsqueda para localizar a más de diez sospechosos tras el ataque en el asentamiento de Jumpers, cuyo móvil todavía no ha sido esclarecido. Los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios cercanos para recibir tratamiento.

Los asentamientos informales, donde tuvo lugar el tiroteo, son zonas residenciales no planificadas en Sudáfrica, generalmente compuestas por chabolas y estructuras precarias.

Según la policía, los sospechosos llegaron en una furgoneta blanca Toyota Quantum, accedieron al asentamiento por dos puntos de entrada y abrieron fuego en varios lugares antes de huir en el mismo vehículo.

El suceso vuelve a poner el foco sobre la grave crisis de violencia armada que afecta a Sudáfrica, uno de los países con mayores índices de homicidios del mundo. Según datos policiales, el país registra de media más de 60 asesinatos al día y en los últimos años se han producido varios tiroteos masivos en bares y asentamientos urbanos de la provincia de Gauteng, donde se encuentra Johannesburgo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido