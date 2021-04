La India se ha convertido en el epicentro mundial del coronavirus y, solo este viernes, registró un nuevo récord en las cifras de contagios diarios con más de 380.000 en las últimas 24 horas. Por su parte, las muertes se colocan en las 3.500 diarias.

Ante esta situación, los médicos indios están exhaustos ante la que es la mayor crisis humanitaria que han visto en su vida. Uno de ellos, Siddarth Tara, relata el horror que se está viviendo en los hospitales del país: "Hay muerte por todas partes y aunque estamos esforzándonos al máximo, no es suficiente".

Los testimonios de los profesionales sanitarios impactan. Krishan Rajbhar, una doctora de Delhi, explica que cuando ya ha dado el máximo, pero no ha logrado salvar la vida de su paciente, se sienta junto a él para consolarlo: "Me siento junto a su cama, para hacérselo un poco más sencillo, morir con alguien al lado".

"Lloro desde el interior de mi corazón. Me siento impotente, porque no puedo salvar a mi país. Y no puedo salvar a mi país porque no tengo los recursos necesarios", lamenta al explicar la situación de una pandemia que está devorando su país.

A su llamamiento para pedir ayuda se suma Neelam Andrade, médica en Mumbai, reclama que se necesitan más camas y más respiradores, además de medicamentos. Y es que en el que es el mayor productor de vacunas mundial, muchos centros de vacunación se encuentran cerrados porque tampoco les quedan dosis.