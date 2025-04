Más de 100 personas heridas al saltar de sus edificios en Estambul durante el terremoto de magnitud 6,2

Un terremoto ha sacudido Estambul en las últimas horas. De magnitud 6,2, considerada alta en la escala Richter, el temblor ha encontrado su epicentro en la periferia occidental de la ciudad.

El pánico ha cundido durante unos minutos entre los habitantes de Estambul, aunque finalmente no hay que lamentar destrozos en viviendas, negocios ni demás infraestructuras. Los hospitales de Estambul están asistiendo a 151 personas heridas tras saltar desde las ventanas de sus edificios, fruto del pánico del momento.

"El terremoto no ha causado víctimas. Unos 151 ciudadanos están en tratamiento en los hospitales tras saltar de lugares altos, pero ninguno está en riesgo de muerte", indicó el gobernador de Estambul, Davut Gül, en la red social X, para añadir que pasadas tres horas desde el inicio del temblor no se habían detectado daños. Además, ha confirmado que las infraestructuras de energía, gas natural, agua potable y alcantarillado "no han sufrido incidentes que afecten a la vida cotidiana".

El ministro de Infraestructuras, Abdulkadir Uraloglu, ha informado a través de sus redes sociales que "según nuestros primeros datos, no se ha detectado ningún efecto adverso ni daño en nuestras carreteras, aeropuertos, trenes ni líneas de metro".

Los vídeos del terremoto de Estambul

La televisión turca NTV ha ido actualizando la última información de lo ocurrido, contando con los datos aportados por las diferentes alcaldías de las zonas cercanas al epicentro del terremoto. Así, pasada la primera hora desde que sucediera el terremoto, confirmaban que ningún edificio habría sufrido derrumbes y que no había daños que lamentar de gravedad.

Un terremoto que comenzaba a registrarse a las 12:49 horas en Estambul, encontrando su epicentro a una profundidad de 6,9 kilómetros en la falla geológica del mar de Mármara, tan solo a veinte kilómetros del distrito de Silivri, a unos 60 kilómetros del centro de Estambul. En las 4 horas siguientes al inicio del temblor se han ido sucediendo varias réplicas, seis de ellas con una magnitud 4.

El servicio de emergencias turco, AFAD, recordaba a sus habitantes las recomendaciones a seguir en caso de terremoto: evitar estar cerca de edificios en riesgo, usar la mensajería SMS para comunicarse y seguir las advertencias de los servicios de emergencias.

El centro de la ciudad tampoco ha sufrido daños destacables, tan solo en un edificio que ya se encontraba en ruinas, aunque el temblor se ha notado con gran intensidad, tal y como muestra el vídeo de la emisión en directo de CNN Turquía, donde la presentadora que se encontraba en antena alertaba a los espectadores del terremoto que les pillaba en directo:

En la provincia de Sakarya, en la parte occidental de Turquía, cancelaban las celebraciones previstas por el Día del Niño para este 23 de abril, día festivo en todo el país. Según informa la agencia de noticias EFE, varios distritos de las regiones más cercanas al epicentro han preparado lugares de acogida en parques y colegios para los vecinos que temen regresar a sus casas.