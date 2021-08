Como era de esperar, las promesas de los talibanes de respetar los derechos de la mujer solo formaban parte de un discurso de blanqueamiento que no ha tardado en venirse abajo.

Varias mujeres han denunciado que no han podido acudir a su puesto de trabajo tras ser interceptadas por los soldados que controlan las calles.

Es el caso de la periodista afgana Shabnam Khan Dawran, que ha hecho una llamada de auxilio después de que los insurgentes le prohibieran ir a trabajar. "Me fui a la oficina, pero los soldados del sistema actual no me dieron permiso para empezar mi trabajo. Me dijeron 'el régimen ha cambiado, vete a casa'. Le pide al mundo que me ayude porque mi vida está en peligro", ha denunciado en un vídeo.

Una situación similar han enfrentado en la ciudad de Kandahar, donde varias trabajadoras de entidades bancarias no han podido ir a trabajar y a las estudiantes se les ha prohibido el acceso a la universidad.

Por su parte, Clarissa Ward, corresponsal de la CNN en el país asiático, y su equipo de grabación se han visto acosados por los talibanes mientras grababan un reportaje de la zona para la cadena en la que trabaja.

Desde la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA) advirtieron de que las mujeres serían una de las grandes afectadas por la vuelta de los talibanes, que durante los años 90 impusieron obligaciones y restricciones como las siguientes: