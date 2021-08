Calle a calle, los Talibanes se han hecho con la ciudad de Farah, la séptima que ganan en una semana. Ni el apoyo aéreo de Estados Unidos es suficiente para el Gobierno. Los fundamentalistas les han arrebatado más del 65% de todo el territorio de Afganistán en unos meses. "En el momento en que EEUU se retira, el Ejército afgano se ha visto rápidamente superado", ha explicado Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial'.

Los más perjudicados son, como siempre, los civiles: hasta 100 personas han muerto, 27 de ellos niños, y hasta 77.000 se han visto obligados a desplazarse en las ultimas semanas. Huyen, sobre todo, mujeres y niñas. "Las niñas quedan fuera de las escuelas, a las mujeres se las obliga a ponerse el burka y quedan supeditadas a lo que diga su marido o su padre", ha añadido Saldaña. Porque, allí donde llegan, los talibanes imponen la Sharia o ley islámica.

Con ella se dan ejecuciones públicas, cierre de medios de comunicación y destrucción total del patrimonio. Sin embargo, el presidente de EEUU, Joe Biden, ha asegurado que no se arrepiente de su decisión de sacar a las tropas estadounidenses de Afganistán. Asimismo, ha pedido a los líderes locales del país que se unan y luchen "por sí solos". "No me arrepiento de mi decisión", ha señalado el mandatario norteamericano en una rueda de prensa desde la Casa Blanca.

Tienen que luchar por sí mismos, luchar por su nación. Tienen que querer pelear"

Durante su intervención, ha señalado que es el momento de que los "líderes afganos se unan" y el país "luche por sí mismo". "Gastamos más de mil millones durante veinte años. Hemos entrenado y equipado con equipo moderno a más de 300.000 efectivos de las fuerzas afganas. Hemos perdido por muerte y heridas a miles de soldados estadounidenses. Tienen que luchar por sí mismos, luchar por su nación. Tienen que querer pelear", ha zanjado.

De momento, y por su parte, Europa no teme que la complicada situación en Afganistán provoque una nueva crisis migratoria similar a la que tuvo lugar en el año 2015 a raíz de la crisis griega. En este sentido, cree que el escenario en el país asiático "es difícil, pero no desesperado". Sobre esto, una fuente de la Comisión ha añadido: "Es una crisis militar, no migratoria". El de los talibanes resulta un avance sin precedentes en los últimos 20 años de conflicto que ha hecho temer un incremento en las llegadas de inmigrantes irregulares a la Unión Europea.