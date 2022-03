La guerra de Ucrania ya empieza a tener consecuencias en los supermercados de nuestro país. Muchas de las personas que han tratado de conseguir en España una botella de aceite de girasol estos días se han encontrado con severas limitaciones, como la prohibición de obtener más de un envase por cliente al día de este producto o, directamente, con el desabastecimiento de las garrafas de cinco litros. Algunos grandes establecimientos ya racionan la venta de este producto para evitar la escasez por la guerra en Ucrania.

"Como España es importadora de un producto, como es el aceite de girasol, de Ucrania, pues, evidentemente, esto tiene impacto sobre el funcionamiento del mercado de este producto", ha valorado Felipe Medina, secretario general y técnico en la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS). El 60% de las importaciones de este elemento proceden de Ucrania. A esto se suma una demanda más alta de lo habitual por parte de los clientes. Todo por el miedo al desabastecimiento. Ante una situación que no se sabe cuánto podría durar, ya se buscan soluciones.

"Se buscan alternativas a esos productos en países de origen de los que se puedan importar, alternativas de producción e incluso alternativas de productos", ha apuntado Medina. Para los sectores en los que el aceite es una pieza fundamental para el desarrollo del negocio, la alternativa pasa ahora mismo por la compra de aceite de oliva, aun siendo conscientes de que supone pagar un precio mayor al del aceite de girasol, que sigue subiendo por el conflicto desatado en Ucrania. En este sentido, algunas de las empresas que necesitan grandes cantidades de aceite para el día a día lamentan incluso que esta situación les ha pillado de sorpresa.

Pero el aceite de girasol no es el único producto que peligra en España como consecuencia de la guerra. Según ha informado la agencia de noticias Interfax, Ucrania ha suspendido ya la exportación de centeno, avena, trigo sarraceno, mijo, azúcar, sal, carne y ganado. No obstante, desde el Gobierno han querido a hacer un llamamiento a la calma: "Ucrania es suministrador agroalimentario, pero el ministro Planas ha confirmado que no hay problemas de suministro". Así se ha expresado la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, en una entrevista concedida a TVE.

El problema del gas y el petróleo

Los expertos han destacado que, ahora mismo, Europa enfrenta uno de sus principales retos por esta guerra: su dependencia energética de Rusia. Sobre esta cuestión también ha hablado Calviño, que ha reconocido que "vienen tiempos difíciles por la guerra de Putin" aunque "España es uno de los países menos expuestos" a las consecuencias de esta guerra. En este sentido, ha destacado los intentos por parte del Gobierno para "separar el precio de la luz del precio del gas" con el objetivo de que "lo que hace Putin no influya en la factura de la luz".

Una luz que este lunes ha batido récords al situarse en los 442 euros el megavatio hora. En la línea de lo expuesto por Calviño, Europa se encucentra buscando nuevas formas de importar gas y petróleo para no depender tanto de Rusia, algo en lo que, de hecho, España va un paso por delante. "Tenemos una gran opcionalidad, y eso es lo que nos hace ser ahora mismo uno de los países más seguros desde el punto de vista del suministro en la Unión Europea", ha afirmado Juan Escribano, director del Programa de Energía y Clima del Real Instituto ElCano.

Por el momento, el sector del gas no cree que haya riesgo de desabastecimiento ante una crisis entre Europa y Rusia. En este sentido, Joan Batalla, presidente de la Asociación Española del Gas (SEDIGAS), ha señalado que "en Europa, el gas procedente de Rusia es más del 70%, pero en el caso de España está por debajo del 10%". Esto hace que desde el sector se muestren seguros. Precisamente, la ministra Calviño ha confirmado las conversaciones con Argelia para consolidar su relación por el suministro de gas.

Sánchez expresa su agradecimiento a Argelia como socio fiable en el ámbito enérgetico con el deseo de reforzar la cooperación"

Unas conversaciones que este domingo anunciaba la Oficina Presidencial de Argelia a través de redes sociales: "El presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, ha recibido una llamada del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que expresa su agradecimiento a Argelia, como socio fiable en el ámbito energético, con el deseo de reforzar la cooperación". En 2021, el gas ruso supuso apenas un 8% del total, mientras que el argelino supuso un 44%, incluso después del cierre en noviembre del gasoducto marroquí por el pasaba.

Además, España también tiene ventajas en cuanto al petróleo, y es que "el suministro de crudo a España está muy diversificado, lo que hace que nuestra seguridad de suministro sea muy alta", ha indicado al respecto Inés Calderón, directora de Comunicación y Asuntos Legales de la AOP. En total, nos llega crudo de 17 países distintos, con Nigeria, México o Libia a la cabeza, mientras que Rusia solo supone el 4.6%. Por tanto, tenemos el suministro asegurado, pero, ¿qué pasa con los precios? Juan Escribano ha aclarado que "la seguridad de que vamos a poder tener gas y petróleo es que vamos a tener capacidad de pagarlo a precio de mercado".