Ucrania ha capturado a varios soldados rusos y ha difundido varios vídeos en los que aparecen llorando, mostrando su arrepentimiento y asegurando que fueron engañados y amenazados.

En las imágenes que acompañan a estas líneas se muestra a varios militares asegurando que "nadie quiere esta guerra" y que ellos no querían participar en esta invasión. "Hay gente pacífica en todas partes. Nadie quiere esta guerra porque no es nuestra guerra y no queremos estar aquí", señalan ante las cámaras, entre lágrimas.

Aseguran, además, que no fueron informados de lo que ocurriría y que fueron coaccionados. "Nadie quería luchar, pero nos dijeron que si no lo hacíamos, seríamos enemigos del estado", dice uno, mientras otro agrega que "no sabía a qué venía a Ucrania".

Además, en otros audios filtrados se escuchan quejas por la falta de provisiones y de ayuda.

Precisamente, el ministerio de Defensa ruso ha ofrecido hoy una primera estimación de soldados fallecidos durante su invasión a Ucrania. Ha admitido que hay, al menos, 498 combatientes muertos y 1.600 heridos.