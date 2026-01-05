Sheinbaum no aprecia riesgo de "invasión" y descarta una llamada con Trump

¿Por qué es importante? México ha sido uno de los países a los que ha amenazado Trump con hacerles lo mismo que a Venezuela. La presidenta Sheinbaum ha asegurado que "hay colaboración" con EEUU, pero que no se basará nunca en "la subordinación".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó una invasión de Estados Unidos a México tras el ataque estadounidense a Venezuela y afirmó que no tiene prevista una llamada con Donald Trump. En su conferencia, Sheinbaum subrayó que la violencia ligada al crimen organizado no se resuelve con invasiones, sino con una estrategia integral que respeta la soberanía. Además, urgió a la ONU y la OEA a garantizar la autodeterminación de los pueblos tras la intervención militar en Venezuela. México reafirmará su postura de "no intervención" en reuniones con ambas organizaciones. Sheinbaum también abogó por el fortalecimiento del continente como un bloque económico y rechazó las acciones militares unilaterales en Venezuela.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que "por ahora" no tiene prevista una llamada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y descartó una "invasión" de Estados Unidos a territorio mexicano, pese a la amenaza del republicano tras el ataque estadounidense a Venezuela. "Yo no creo en la invasión, no creo en ni siquiera que sea algo que ellos (Estados Unidos) lo estén tomando muy en serio", afirmó la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Asimismo, indicó que "por ahora" no tiene contemplado una llamada con Trump y reiteró que "hay colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos, como lo hemos dicho, sin subordinación". Sheinbaum rechazó de manera tajante cualquier posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano y afirmó que la violencia ligada al crimen organizado no se resuelve mediante invasiones, sino con una estrategia integral basada en la atención a las causas y el respeto a la soberanía.

De hecho, indicó que este tema ha sido abordado directamente en conversaciones con su homólogo estadounidense. "En varias ocasiones, (Trump) ha insistido en que el Ejército de Estados Unidos pueda ingresar a México. Nosotros hemos dicho que no de manera muy firme. Primero, porque defendemos nuestra soberanía y, segundo, porque no es necesario", subrayó. Sostuvo que "el problema de la inseguridad, la violencia en México derivada de la delincuencia organizada no se resuelve con una intervención", y defendió la estrategia de su administración, articulada en cuatro ejes: atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y la coordinación entre fuerzas federales, estados y municipios.

Finalmente, reconoció que la cooperación con Estados Unidos existe y es necesaria. "Trabajamos con Estados Unidos en capacitación, en comunicación, en información y eso, esa forma de coordinación es buena, pero la intervención no es una opción", insistió en declaraciones recogidas por la 'Agencia EFE'.

Trump dijo este domingo que "hay que hacer algo con México". "México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México, y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México", afirmó Trump al hablar con los medios a bordo del Air Force One acerca de la amenaza que supone el tráfico de drogas para su país.

Esos comentarios llegan un día después de que Washington capturara en Caracas con un operativo militar especial al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que ahora aguarda en un centro de detención de Nueva York para encarar cuatro cargos federales, entre ellos narcoterrorismo.

México pide a la ONU y la OEA "garantizar" la soberanía de los Estados tras el ataque a Venezuela y las amenazas a otros países

Asimismo, Sheinbaum, urgió este lunes a la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) a "garantizar" la soberanía nacional y "la autodeterminación de los pueblos" tras la intervención militar de EEUU en Venezuela. "La carta de las Naciones Unidas es muy clara en la defensa de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, y la ONU, y otra organización multilateral, que es la OEA, pues deben de garantizar esto, siempre buscar una salida pacífica", manifestó la mandataria mexicana durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum reiteró que la posición de México será a favor de la "no intervención" y la solución pacífica en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que se llevará a cabo este lunes, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos. También aseguró que en el encuentro con la OEA, que será celebrado con urgencia este martes, México sostendrá dicha posición.

Ante el interés de Estados Unidos por refinar el crudo pesado de Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, la titular del Ejecutivo defendió que "los recursos naturales de cualquier estado o nación son parte de la soberanía de las naciones". "Es el pueblo y sus gobiernos, quienes deben definir cómo se utilizan estos recursos naturales, esa es siempre nuestra posición", destacó.

Por ello, insistió en el fortalecimiento del continente como un "bloque económico", luego de que también, el pasado domingo, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay rechazaron en un comunicado conjunto "las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela". "Nuestra visión es que no es con la fuerza ni con la visión de un solo Estado, sino que es la visión de la cooperación para el desarrollo de todos los Estados que componen el continente", aseveró.

En este sentido, Sheinbaum precisó que tras el ataque aéreo de Estados Unidos a Venezuela, el pasado sábado, ha mantenido llamadas con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quienes acordó el posicionamiento de los seis países firmantes de rechazar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.