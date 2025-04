laSexta accede a la capilla ardiente donde descansan los restos del sumo pontífice: "Ver su cadáver ha sido impresionante"

El corresponsal de laSexta, Javier Martínez Brocal, tuvo el privilegio de asistir al velatorio del papa Francisco, donde compartió sus impresiones sobre el impacto de ver el cuerpo del pontífice. Brocal destacó la emoción personal, ya que había acompañado al papa en numerosos viajes y encuentros en Roma. Además, mencionó la situación en el Vaticano, donde la llegada del presidente italiano Sergio Mattarella no fue recibida por altos dignatarios, reflejando el momento actual de la Iglesia. Brocal señaló la relación cercana que Francisco mantenía con los periodistas, lo que facilitó su acceso al velatorio, considerándose a sí mismo y a sus colegas como "un poco familiares" del papa.

"Ver su cadáver ha sido muy impresionante". Agradecido por el enorme privilegio, pero afectado por el cariño especial que tenía hacia el papa, el corresponsal de laSexta, Javier Martínez Brocal, ha sido uno de los elegidos en poder acceder al velatorio donde descansan los restos del papa Francisco. El sumo pontífice va a permanecer hasta este miércoles en la capilla de Santa Marta. El enviado especial de la Sexta ha relatado lo que más te ha llamado la atención.

"Me han llamado la atención dos cosas. A título personal ha sido muy emocionante porque he acompañado al papa a muchos países, lo he visto infinidad de veces aquí en Roma también, pero ver el cadáver bastante consumido ha sido muy impresionante", ha señalado.

"Por otro lado, era un icono de la situación actual en el Vaticano. Ha llegado el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, y no había quien lo recibiera. Tres monseñores de muy bajo nivel -tercer o cuarto nivel en el escalafón vaticano- estaban en la puerta para guiarle y pudiera detenerse unos minutos ante el papa. El cardenal camarlengo se encontraba en otra reunión preparando ya el próximo cónclave".

Cuestionado por su relación con el papa, Brocal ha señalado que Francisco siempre ha tenido una relación muy estrecha con los periodistas. "No tengo claro por qué me han dejado entrar. Lo cierto es que los guardias suizos, policías..., te conocen. Veían cómo nos trataba el papa, como trataba a otros tantos periodistas -muchos que hablan español- y probablemente han cerrado un ojo cuando la regla escrita es clara y dice que solo podían entrar los familiares del pontífice", ha explicado.

"Los periodistas hemos colaborado explicando la grandeza de este personaje y por ello podemos decir que somos también un 'poco familiares' del papa y por ello hemos podido acudir a ese velatorio privado", ha concluido.