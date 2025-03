Le Scouarnec por fin dice la verdad y reconoce que agredió sexualmente a los 299 niños y niñas

"Tengo el deber de decir la verdad". Esta frase la ha pronunciado el pederasta Joel Le Scouarnec en la última sesión del juicio esta semana, a puerta cerrada, y marca un importantísimo punto inflexión. Había dicho desde el principio del juicio, en varias ocasiones, que iba a decir la verdad. Ahora por fin se ha dado cuenta de que tiene que decir la verdad y ha reconocido que agredió sexualmente a los 299 niños y niñas, pacientes suyos, por los que está acusado.

299 son los que juzgan, pero puede haber más. Esa nueva investigación se abre porque hubo fallos en la investigación. Concretamente en el estudio de los cuadernos, los cuadernos del terror, esos en los que el pederasta detalló las historias escalofriantes de sus violaciones. La presidenta del tribunal ha sido muy clara: hubo datos confusos, encontraron errores en los nombres y también cruzaron informaciones de dos víctimas. Los investigadores tampoco lograron detectar ciertos delitos a pesar de la descripción de la violencia en los cuadernos de Le Scouarnec.

Sobre esas posibles deficiencias fue interrogado por el tribunal el jefe de la investigación policial el 28 de febrero. En su declaración, la presidenta del tribunal fue muy crítica con él y dudó de su labor en la investigación. Ese hombre dijo que identificaron a la mayoría de las víctimas en los escritos.

Joel Le Scouarnec está en prisión por cuatro violaciones tras un juicio en 2020. Este es su segundo juicio. Si hay más víctimas, ¿habrá un tercero? Todavía queda mucho en contra de Joel Le Scouarnec, seguro.

Estos días, 19 mujeres han acudido al tribunal de Morbihan a declarar como testigos, porque sus casos han preescrito o porque no hay pruebas suficientes. No son consideradas víctimas, pero lo son.

Solo hace faltar escuchar a una de las víctimas que ha hablado en el medio francés Le Télégramme. "Quería decirle que estaba aterrorizada y que me estaba haciendo daño", ha asegurado. Ella tenía nueve años cuando el excirujano la violó en julio de 1990. Cuenta cómo recuerda perfectamente dónde se encontraba la cama del hospital y no puede olvidar esa figura con una bata blanca caminando hacia ella.

También rememora cómo Joel Le Scouarnec le "levantó las sábanas". Lo que ocurrió después lo cuenta llorando: "Cuando salí del hospital, le conté a mi madre lo que me había hecho. Ella me dijo que no dijera ese tipo de cosas sobre un médico. Si me hubieran creído, quizá no estaríamos donde estamos hoy".