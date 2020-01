El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha enviado este viernes un mensaje de tranquilidad ante el nuevo coronavirus, con origen en China. Según ha dicho, "estamos preparados para afrontar posibles casos y haciendo un seguimiento exhaustivo de la situación".

Esta mañana se celebra en el Ministerio una reunión para elaborar un protocolo de actuación ante la aparición de posibles casos sospechosos de coronavirus en España, y a la audioconferencia posterior en la que se informará a las comunidades autónomas.

El ministro de Sanidad: "España está preparada para afrontar posibles casos".

"España está preparada para afrontar esta situación. Hacemos un seguimiento diario", ha afirmado el ministro, quien ha recordado que los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio mantienen permanente contacto con los organismos internacionales para evaluar los riesgos de la situación y coordinar las medidas de respuesta.

Illa ha recordado que la Organización Mundial de la Salud dijo el jueves por la noche que la situación es de alto riesgo en China, pero que "no se dan aún las circunstancias para decretar una situación de emergencia sanitaria y de salud pública con importancia internacional".

También ha comentado que los mecanismos de transmisión del virus aún "no están muy claros", aunque en principio parece que es de animales a personas, y que no se descarta tampoco el contagio de persona a persona.

Caso descartado en Barcelona

Sanidad ha descartado un posible caso en una pasajera que llegó a Barcelona, procedente de la ciudad china de Wuhan, con escala en Ámsterdam, tras comprobar que "no cumplía con los criterios clínicos, ni epidemiológicos para ser considerada como una sospecha".

Según informó el departamento ministerial, la pasajera fue reconocida en Ámsterdam y tras no presentar síntomas continuó vuelo. A su llegada a Barcelona, el servicio de Sanidad Exterior realizó una nueva evaluación del posible caso. Se ha descartado la alerta sanitaria tras comprobar que la pasajera no cumplía con los criterios clínicos ni epidemiológicos para ser considerada como una sospechosa de coronavirus.

La OMS no declara la emergencia internacional

La OMS ha decidido no declarar una emergencia internacional ante el brote de coronaviru. Tras dos días de reuniones en la sede de la OMS en Ginebra, un comité de emergencia formado por expertos médicos de diversos países ha descartado por ahora la posible alerta al ser "demasiado pronto", según ha señalado el presidente del comité, Didier Houssin.

No obstante, la OMS se reserva la posibilidad de volver a convocar el comité en el futuro con el fin de debatir nuevamente una eventual emergencia internacional, que supondría la puesta en marcha de medidas preventivas a nivel global.

La OMS dice que es "demasiado pronto" para declarar la emergencia internacional.

El director general de la OMS ha destacado que la no declaración de alerta global "no significa que no pensemos que la situación sea grave", y ha explicado que los expertos han concluido que "aunque se ha convertido en una emergencia sanitaria en China, aún no se ha convertido en una emergencia internacional".

Además, ha apuntado que, por ahora, la OMS "no recomienda restricciones a los viajes o al comercio", aunque sí la puesta en marcha de controles en los aeropuertos, y ha subrayado que "todos los países deben tomar medidas para detectar posibles casos de coronavirus, también en instalaciones sanitarias".

El director general de la OMS también ha expresado su esperanza en que las medidas tomadas por las autoridades chinas para contener la epidemia, que han incluido el aislamiento de ciudades enteras como Wuhan y otras de su proximidad, "sean eficaces y al mismo tiempo cortasen duración".