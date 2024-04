El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha podido arrancar el compromiso del primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, para su apuesta de reconocer el Estado palestino cuanto antes. Este viernes ambos han afirmado que están listos para que sus respectivos países reconozcan a Palestina y se comprometieron a trabajar "codo con codo" para ello. "Hemos acordado muchos puntos; estamos listos para reconocer el Estado palestino lo antes posible", ha asegurado Gahr Store sobre el texto conjunto que han firmado sobre Gaza.

"Noruega y España tienen una visión muy parecida: condenamos los atentados del 7 de octubre y también las hostilidades en Gaza porque están atacando a civiles y asesinado a muchos inocentes, muchos niños", ha sostenido el primer ministro en la rueda de prensa conjunta con Sánchez desde Oslo. Ambos países, además, están de acuerdo en "pedir un acceso humanitario inmediato, alto el fuego y la liberación de los rehenes". Asimismo, han debatido "el futuro del reconocimiento del Estado de Palestina", una cuestión en la que están de acuerdo.

Por eso Noruega se suma a España porque el país, según el primer ministro, está "tienen una visión muy similar y que están listos para reconocer el Estado palestino y que cuenta con el lugar que le corresponde en la ONU". Ahora toca decidir en qué momento y circunstancias y anuncian que trabajarán "codo con codo". No obstante, ha dejado clara su posición: "Estamos listos para reconocer el establecimiento de un Estado democrático en Palestina que puedan gestionar Gaza y Cisjordania".

"Lo antes posible"

Gahr Store ha asegurado que quieren trabajar con países en la región cómo España ya que tienen el mismo punto de vista y que empezarán a hacerlo en las "próximas semanas". Por su parte, el presidente del Gobierno de España ha explicado que han mantenido "un debate sobre el conflicto palestino y ha reiterado el compromiso" de nuestro país "con el proceso de paz". "Nuestras dos naciones han desempeñado un papel activo en la búsqueda de una solución duradera", ha afirmado Sánchez, recordando que la situación en Gaza "es tremenda" y que hay "indicios de que puede ir a peor y trasladarse al resto de la región".

"Se necesita un alto al fuego inmediato y el acceso de ayuda humanitaria. Todos los agentes humanitarios tienen que poder seguir desempeñando su labor sin poner sus vidas en riesgo. Tenemos que llegar a una solución política que pueda llevar paz y justicia a la región, estamos de acuerdo con que la única solución duradera es la de dos Estados", ha explicado Sánchez. Y ha sido contundente sobre el momento en el que se produzca este reconocimiento: "Ha llegado el momento de pasar de palabras a los hechos, el reconocimiento es fundamental, también entre ambos... Tiene que ser lo antes posible".

En cuanto al primer ministro noruego, ha detallado que es muy "útil que Sánchez haya tenido esta iniciativa de venir a Oslo e Irlanda para que sea un grupo de países el que lo reconozca". Por eso, no descarta que reconozcan a Palestina al mismo tiempo que España: "No lo descarto, pero no hemos tomado una decisión. La situación es dinámica, pero España y Noruega tienen un punto de vista similar en cuanto al proceso". No obstante, dice, "la decisión definitiva no está decidida, seguiremos en contacto".

Sánchez urge una conferencia de paz

A renglón seguido, ha subrayado que "cuando se den las condiciones necesarias y cuando tenga el mayor impacto positivo con respecto a la paz, España respaldaría la entrada de Palestina como miembro de la ONU". "Nos coordinamos podemos mandar un mensaje firme y contundente para avanzar hacia la paz", ha detallado para insistir en su propuesta estrella: una conferencia de paz. "Se necesita convocar una conferencia de paz lo antes posible, que les permita vivir unos junto a otros. No vamos a cejar en nuestro empeño para una solución duradera para Oriente Próximo", ha aseverado,