Ni saludo, ni foto y con amenazas de Trump: el primer encuentro EEUU-Irán en Suiza acaba sin acuerdo y con "tela que cortar"

Los detalles Trump exige que Irán frene a Hizbulá o les "golpeará con gran dureza", mientras Teherán amenaza con suspender las negociaciones si Israel no se retira del sur de Líbano, algo a lo que Netanyahu se niega de pleno.

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán se reunieron en Suiza para iniciar negociaciones de paz tras un memorando de entendimiento reciente. Sin embargo, no se logró una imagen conjunta ni un saludo entre los líderes. La delegación iraní evitó un apretón de manos público, lo que molestó al vicepresidente estadounidense, JD Vance. Donald Trump aumentó la presión exigiendo a Irán controlar a Hizbulá, amenazando con ataques más fuertes. Ante estas amenazas, Irán abandonó las negociaciones tras 80 minutos. Israel, por su parte, mantendrá sus tropas en el sur de Líbano y no permitirá que Irán se arme nuclearmente. A pesar del estancamiento, el vicepresidente estadounidense considera que hubo avances y espera continuar las conversaciones.

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán se han visto las caras este domingo en la primera ronda de negociaciones para buscar un acuerdo de paz tras el memorando de entendimiento suscrito la semana pasada. El complejo suizo de Bürgenstock ha sido el escenario hacia el que esperaba medio mundo con la expectación de buscar por primera vez una foto conjunta de los líderes de ambos países. Sin embargo, ni se ha producido esa imagen, ni tampoco se han saludado.

La delegación iraní no ha querido escenificar un apretón de manos en público, algo que no ha gustado nada al vicepresidente estadounidense, JD Vance. Además, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, ha asistido luciendo un pin en su chaqueta conmemorativo de la escuela de primaria de Minab, que fue bombardeada por Estados Unidos durante la primera semana de la denominada 'Operación Furia Épica'.

Antes de comenzar la reunión, Donald Trump se encargó de que la presión se disparase. El presidente estadounidense exigía a Irán que impida de inmediato que sus "agentes a sueldo en Líbano continúen causando problemas", amenazando con retomar los ataques si Teherán no se encargaba de controlar las acciones de Hizbulá. "Si no lo hacen volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!", afirmó el mandatario.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social Trump advirtió que, si llevaban a cabo estas represalias, serían más contundente que todas las anteriores, tomando Ormuz por la fuerza y quedándose con el 20% del petróleo que estuviese en tránsito por el estrecho. Además, ha amenazado con "arrasar el país". Unas amenazas ante las que Irán ha respondido levantándose de la mesa de negociaciones y dando por concluida esta primera jornada tras solo 80 minutos de encuentro.

Israel mantendrá sus tropas en Líbano

Por su parte, Israel ha dejado claro que no tiene ninguna intención de ceder a las peticiones de Irán y mantendrá las posiciones de las Fuerzas Armadas israelíes en el sur de Líbano "el tiempo que sea necesario". "Seguimos firmes con nuestros intereses vitales. Hemos logrado granes avances y no vamos a renunciar a ellos. Vamos a seguir en la 'zona de seguridad' del sur de Líbano el tiempo que sea necesario", ha afirmado el primer ministro del Estado hebreo, Benjamin Netanyahu, en una comparecencia.

Asimismo, el máximo responsable del Gobierno israelí ha asegurado que su país "no va a permitir que Irán se arme con bombas nucleares sean cuales sean los acontecimientos políticos", marcando sus líneas rojas para una posible paz en Oriente Medio. Pese a que Tel Aviv no está presente en la negociación, su presencia en el sur de Líbano sigue siendo uno de los principales escollos para que EEUU e Irán alcancen un acuerdo de paz definitivo.

EEUU habla de "grandes avances"

Pese al estancamiento de las negociaciones mostrado, principalmente, por el lado iraní, el vicepresidente estadounidense sostiene que esta primera ronda de encuentros con Teherán está siendo productiva. "Ya hemos logrado grandes avances en tan solo las últimas horas, y espero que sigamos avanzando", ha afirmado, emplazando a los representantes del régimen de los ayatolás a volver a sentarse en la mesa de negociación durante los próximos días. Una mesa en la que, tras la efímera reunión de esta tarde, aún queda mucho trabajo por hacer para que Irán y EEUU alcancen el cese definitivo de las hostilidades.

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