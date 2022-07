El Nord Stream 1 vuelve a funcionar. Según avanza Reuters, el principal gasoducto que abastece a varios países europeos, entre ellos Alemania, se ha reactivado este jueves tras diez días de parón.

Según datos del gasoducto, ha pasado de emitir cero kwh/h a 29.284,591 kwh/h entre las 06:00 y las 07:00 horas. Dos horas antes, entre las 04:00 y las 05:00, esa emisión seguía siendo nula.

El gigante energético Gazprom, controlado por el Kremlin, redujo las exportaciones de gas a través de la ruta al 40% de su capacidad el mes pasado aludiendo a retrasos en la devolución de una turbina que Siemens Energy estaba reparando en Canadá.

Esto arroja buenas noticias a los países de la Unión Europea después de que Bruselas presentase una serie de medidas para 'ahorrar gas para un invierno seguro', entre las que se encontraba reducir un 15% el consumo hasta marzo de 2023 o limitar el aire acondicionado y la calefacción.

Estas medidas no cuentan con el apoyo del Gobierno de España, según trasladó la ministra Teresa Ribera, que anticipaba que los españoles "no van a sufrir cortes de gas ni de luz". "A diferencia que otros países, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético", afirmó este miércoles.

Los argumentos que da Bruselas es que intervenir ya y reducir el consumo de gas en Europa podría reducir en un tercio el impacto de una posible interrupción repentina del suministro sobre la economía europea.