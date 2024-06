Este 2 de junio se han celebrado elecciones generales en México, con el fin de renovar cerca de 20.000 cargos —entre ellos los de la Presidencia, los de 500 diputados, 128 senadores y nueve gobiernos locales—. Casi 100 millones de personas han sido llamadas ante las urnas a una cita electoral de gran relevancia, pero que se ha celebrado también en un contexto de especial violencia: 22 aspirantes han sido asesinados —según los números que el Gobierno ha reconocido— y más de 200 casillas no se han podido instalar por problemas de seguridad o conflictos sociales, afectando a cerca de 120.000 votantes.

En total se han instalado para estas elecciones unos 170.000 centros de votación, con cerca de 1,5 millones de funcionarios trabajando para el desarrollo de la cita electoral. Las primeras casillas se abrieron a las 8:00 (hora local) en Quitana Roo (Caribe), aunque cuatro horas después del arranque del proceso, el 12,4% de los centros de votación aún no habían abierto. La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) mexicano, Guadalupe Taddei, no detalló las razones de este retraso, subrayando, no obstante, que el número de casillas ya en funcionamiento era superior a las que se encontraban en la misma situación en las elecciones de 2018 y 2021 a la misma ahora. lo que "garantiza" la "oportunidad de participar en la jornada" de todos los ciudadanos.

El INE mexicano es también el organismo encargado de publicar los resultados de las elecciones en México, tras los cuales parece que la Presidencia la asumirá por primera vez una mujer: Claudia Sheinbaum. A las 20:00 (hora local, 00:00 de la madrugada del lunes según el horario peninsular español), el INE publicó el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que arroja los siguientes datos, consultados a las 9:30 de la mañana (hora peninsular española) del 3 de junio:

Claudia Sheinbaum → 17.896.149 votos ( 57,7% )

→ 17.896.149 votos ( ) Berta Xóchitl Gálvez → 9.092.478 ( 29,3% )

) Jorge Álvarez Máynez → 3.274.235 (10,6%)

La participación en las elecciones mexicanas ha sido del 60,2%, aunque a esta hora sólo están escrutadas el 51,8% de las actas, por lo que estos resultados irán variando a lo largo de las horas, hasta que finalice el conteo electoral.

No obstante, el INE ya da por definitivo este resultado. "Con un nivel de confianza de al menos un 95%, Claudia Sheinbaum tuvo entre el 58,3% y el 60,7%" de los votos, explicó el organismo, quien daba a la segunda candidata, Xóchitl Gálvez, entre el 26,6% y el 28,6%. El tercer candidato, Jorge Máynez, se quedaría entre el 9,9% y el 10,8%, mientras que en el momento de la publicación de estos resultados, sobre la 01:00 de la madrugada (hora peninsular española), el dato de participación se adelantó que oscilaría ente el 58,9% y el 61,2%.