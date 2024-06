La candidata oficialista Claudia Sheinbaum ha ganado las elecciones presidenciales de México, según los resultados del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE). Ella misma ha agradecido este lunes convertirse "en la primera mujer presidenta de México", donde también tendría la mayoría necesaria para reformar la Constitución en el Congreso.

"Agradezco también porque, por primera vez en 200 años de la república, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y, como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras", ha expresado Sheinbaum en un mensaje desde Ciudad de México.

El llamado 'conteo rápido' del instituto electoral estima el resultado de las elecciones basándose en una muestra representativa de los votos en todo el país con un margen de error del 1,5%. Según estos datos oficiales, Sheinbaum ha logrado al menos entre un 58,3% y 60,7% de los votos, mientras que su principal rival, la opositora Xóchitl Gálvez, ha obtenido entre el 26,6% y 28,6%.

Antes de conocer el conteo rápido, su partido la daba ya por ganadora: "Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de nuestra historia y de América del Norte", proclamaba el presidente de Morena, Mario Martín.

Además, ha recibido ya las felicitaciones de los presidentes boliviano, colombiano y hondureña, Evo Morales, Gustavo Petro y Xiomara Castro, así como del expresidente argentino Alberto Fernández. Desde España, Yolanda Díaz ha reivindicado que "hoy es un día de celebración para la democracia mexicana", puesto que Sheinbaum "será la primera presidenta mujer en la historia de México".

La candidata de Morena, el partido del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, mantiene en todo caso una amplia ventaja en el escrutinio, con más del 57,6% tras contabilizarse el 48% de los sufragios, según los datos del INE, frente al 29,4% de Gálvez. Por su parte, el candidato del también opositor Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, ha cosechado el 10,6%.

El todavía presidente de México, por su parte, se ha mostrado "muy contento" por la victoria de la candidata oficialista "con amplio margen". "Confieso que estoy muy contento, orgulloso de ser el presidente de un pueblo ejemplar, el pueblo de México; la jornada electoral demostró que es un pueblo, el nuestro muy politizado, un pueblo con vocación democrática", ha apuntado López Obrador.

Tras el cierre de urnas, al menos cinco encuestas daban ya como ganadora a Sheinbaum, científica climática y exalcaldesa de Ciudad de México. Se convierte así en la primera mujer en ganar unas elecciones generales no solo en México, sino también en EEUU o Canadá

El país centroamericano celebraba este domingo las mayores elecciones de su historia con más de 98 millones de personas llamadas a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la Presidencia, los 500 diputados, los 128 senadores y nueve gobiernos estatales.

La campaña electoral también ha sido la más violenta de la historia de México, con al menos 30 aspirantes asesinados. Precisamente durante la jornada electoral del domingo, dos personas fueron asesinadas en centros de votación en el estado de Puebla.