La República Democrática del Congo afronta dos epidemias simultáneas con más de 6.800 muertos por ébola y cólera

Trabajadores sanitarios con ropa de protección en Bikoro, el epicentro del último brote de ébola, en la República Democrática del Congo

Los detalles La OMS alerta del avance del ébola y del peor brote de cólera en décadas en República Democrática del Congo, con más de 70.000 contagios y riesgo de propagación hasta Kinshasa, en plena crisis humanitaria y de seguridad.

La República Democrática del Congo enfrenta una grave crisis sanitaria con epidemias simultáneas de ébola y cólera. Con más de 10.000 casos de ébola y 5.000 muertes, y el peor brote de cólera en décadas con más de 60.000 contagios y 1.800 muertes, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha expresado su preocupación. A pesar de la ralentización del ébola en algunas áreas, nuevos focos siguen surgiendo, complicados por desplazamientos de población y ataques a instalaciones sanitarias. La OMS ha recomendado nuevas vacunas y ha alertado sobre el riesgo de propagación del cólera hacia Kinshasa, solicitando a la comunidad internacional levantar restricciones de viaje.

La República Democrática del Congo (RDC) afronta una grave crisis sanitaria con dos epidemias que avanzan de forma simultánea. El país acumula más de 10.000 casos de ébola y 5.000 fallecidos, mientras registra el peor brote de cólera en décadas, con más de 60.000 contagios y 1.800 muertes en lo que va de año. Así lo ha alertado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En una rueda de prensa en Ginebra, Tedros ha explicado que, pese a la ralentización de la transmisión del ébola en algunas áreas, siguen apareciendo nuevos focos. La respuesta para frenar la epidemia se enfrenta a importantes obstáculos, entre ellos los desplazamientos de población, las condiciones meteorológicas adversas, los ataques contra instalaciones sanitarias y las dificultades para llegar a las zonas más aisladas.

Para reforzar la lucha contra el virus, la OMS ha recomendado sumar dos nuevas vacunas candidatas a los ensayos clínicos que dirige el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la RDC. Se trata de preparados desarrollados por la Universidad de Oxford en colaboración con el Serum Institute de India y por la farmacéutica Moderna, destinados específicamente a combatir la cepa Bundibugyo.

La organización también ha expresado su preocupación por la coincidencia de ambas epidemias en las provincias orientales de Kivu Norte y Kivu Sur. Allí, el conflicto armado ha arrasado infraestructuras esenciales y agravado la falta de acceso al agua potable y a servicios de saneamiento, unas condiciones que favorecen la expansión de las enfermedades.

Además, Tedros ha alertado de la posibilidad de que el cólera se extienda por la cuenca del río Congo hasta Kinshasa, la capital del país. En este contexto, ha reclamado a la comunidad internacional que levante las restricciones de viaje impuestas a los países afectados, al considerar que penalizan a quienes notifican los brotes con transparencia y dificultan la coordinación de la respuesta sanitaria global.

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