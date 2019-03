Reino Unido, dispuesto a pagar 40.000 millones de euros por la factura del 'brexit', frente a los 100.000 que le pide la UE

Fuentes del Ejecutivo británico señalaron a The Sunday Telegraph que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, baraja hacer una oferta de entre 30.000 y 40.000 millones de euros: "Sabemos que la actual posición de la UE está en los 60.000 millones euros, aunque su verdadero límite son 50.000 millones. El nuestro está más próximo a los 30.000 millones, pero podemos llegar a un terreno común en los 40.000 millones, aunque la opinión pública y la clase política aún no están convencidas", señala una fuente citada por el diario.

Por su parte, la Unión Europea ha exigido a Londres entre 60.000 y 100.000 millones de euros para hacer frente a los compromisos económicos que había adquirido antes de iniciar el proceso del 'brexit'. Diversos altos cargos comentaron que el Gobierno solo pondrá una cifra en firme sobre la mesa si Bruselas se compromete a comenzar a negociar el futuro acuerdo comercial entre ambos lados del Canal de la Mancha.

El diálogo oficial sobre las condiciones de salida del Reino Unido comenzó en junio, pero Bruselas mantiene que la futura relación bilateral no se comenzará abordar hasta que se hayan aclarado cuestiones como los derechos de los ciudadanos y la frontera en Irlanda del Norte, además de la factura de salida. La UE espera concluir las negociaciones en otoño de 2018, a fin de que todas las partes puedan firmar y ratificar el acuerdo antes de la fecha límite del 29 de marzo de 2019.