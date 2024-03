El vídeo en el que Kate Middleton compartió con el mundo que se está sometiendo a quimioterapia preventiva es tan auténtico como honesto el mensaje de la princesa al decir que ha pasado "meses increíblemente duros" y sentidos sus agradecimientos a público y equipos médicos. Nada de inteligencia artificial ni cosas raras. 'BBC Studios', la productora de la radiotelevisión pública a la que la Casa Real encomendó grabarlo, ha tenido que insistir en esto. Porque las especulaciones ɴᴏ han cesado al respecto.

Así lo recoge el comunicado oficial: "No se manipuló el vídeo, lo que los espectadores vieron es lo que el equipo grabó. No tuvimos ningún papel editorial en el mensaje que se transmitió, no participamos en su distribución y no editamos de ninguna manera la grabación".

El rey, "muy tocado" pero "muy orgulloso" de Kate

Grabarse, confirmado, se grabó el miércoles. El día antes, Kate recibió en Palacio a su suegro para una emotiva comida, tras la que el rey Carlos III "se fue muy tocado emocionalmente", según fuentes palaciegas al diario 'The Sun', que añaden: "Se aprecian mucho, él piensa en Kate como en una hija. Sin duda, pueden compartir y apoyarse mucho en las batallas profundamente personales de cada uno".

Siempre han tenido buen feeling, pero ha ido a más desde que ambos coincideron en la London Clinic. Allí compartieron "multitud de charlas de corazón a corazón", según sabemos hoy, mientras Carlos se confiesa "muy orgulloso de ella", de su valentía al hablar del diagnóstico que comparten.

Carlos: nueva aparición en Jueves Santo

De quien no tan orgulloso Carlos es, quizá, de su otro hijo, Harry, que no ha dudado en hacer llegar que "él y Meghan se han enterado de todo por la prensa, pese a lo cual trasladan su apoyo a Guillermo y Kate". Harry podría estar de vuelta en Londres, solo, dentro de unos días.

A Carlos será a quien veremos seguro este Jueves Santo, en representación de toda la Familia Real. Aunque será, casi seguro, por videomensaje. Frustrado, dice, porque su recuperación va muy lenta.